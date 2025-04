Nesta sexta-feira (11), os pilotos da Fórmula 1 deram suas primeiras voltas no Circuito Internacional do Bahrein, com seis rookies tomando assentos em algumas equipes, inclusive na Williams, com Carlos Sainz dando espaço da Luke Browning.

O jovem piloto teve pouquíssimas voltas em pista, isso porque ele passou a maior parte da sessão na garagem, com a equipe fazendo ajustes em seu carro. Porém, enquanto estava no traçado, protagonizou um momento que quase lhe custou ainda mais tempo: uma quase batida com Alexander Albon.

Acontece que o piloto tailandês foi o 'culpado' pelo caso na Curva 13 e acabou impedindo que o novato continuasse com sua volta rápida. Albon quase 'encheu' a traseira de Browning.

O piloto deve se apresentar à comissão para explicar o incidente.

