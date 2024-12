Alguém mais reconhece esse bigode e esse cabelo? Nesta quinta-feira (19), a Mercedes decidiu ser engraçadinha e dar uma dica sobre a possível volta de Valtteri Bottas ao time da Fórmula 1. Logo na Sequência, confirmando que o finlandês será o piloto reserva.

O finlandês estava sem vaga na categoria após deixar a Sauber. O piloto foi substituído por Gabriel Bortoleto, que será companheiro de Nico Hulkenberg a partir de 2025. Neste cenário, Bottas foi amplamente relacionado a um retorno à montadora alemã.

Bottas foi piloto da Mercedes por cinco temporadas, entre 2017 e 2021, competindo contra Lewis Hamilton, antes de ser transferido para a Alfa Romeo, atual Sauber e futura Audi, em 2022.

No X, antigo Twitter, a equipe publicou uma imagem com o fundo todo preto e apenas uma silhueta de bigode e cabelo longo, com a brincadeirinha: "O que vem a seguir...".

Bottas asumme papel de piloto reserva para a dupla George Russell e Andrea Kimi Antonelli. O piloto italiano fará sua estreia pela equipe após a saída de Hamilton, que foi transferido para a Ferrari.

Poucos minutos após o tweet, o time confirmou a notícia, dando boas-vindas a Bottas. O piloto também agradeceu a oportunidade de retorno e celebrou:

"Estou feliz por finalmente responder à pergunta que fiz ao longo do último mês. Voltar para a família Mercedes como terceiro piloto em 2025 é o próximo passo, e não poderia estar mais satisfeito. Quero agradecer ao Toto, à equipe de Brackley e a todos da estrela de três pontas por me receberem de braços abertos".

"Apesar dos desafios dos últimos anos, sei que ainda tenho muito a contribuir para a F1. Desde que eu era um garoto de cinco anos crescendo em Nastola, na Finlândia, meu foco sempre foi alcançar o sucesso na categoria principal do automobilismo. Tive a sorte de viver muitos momentos incríveis nos meus 12 anos de corrida na F1 até agora".

"Enquanto retorno ao lugar onde muitos desses momentos foram conquistados, estou ansioso para usar todo o conhecimento que adquiri para ajudar a equipe a se desempenhar bem e progredir rumo ao nosso objetivo de lutar por campeonatos mundiais".

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!