Há algumas corridas está claro que Sergio Pérez já não era a escolha mais sábia para seguir ao lado de Max Verstappen na Red Bull. Por isso, após uma temporada muito conturbada na Fórmula 1, o mexicano foi oficialmente demitido.

A demora na decisão deixou claro que havia tensões nos bastidores, principalmente porque o piloto tinha um contrato que o garantia até o fim da temporada de 2026.

Essa situação foi criada pela própria Red Bull em junho, ao oferecer uma extensão de contrato para Pérez, visando 'apaziguar' a pressão sobre seus ombros. Há algumas semanas, Christian Horner admitiu que a decisão não foi eficaz.

"Decidimos agir cedo - o que obviamente não funcionou. Às vezes, a vida é assim".

Mas, uma vez comprometida, a Red Bull não tinha como mudar de ideia e simplesmente decidir por si mesma que preferia fazer outra coisa.

Afinal de contas, no mundo da F1, que movimenta muito dinheiro, os pilotos e seus empresários não estão preparados para simplesmente rescindir contratos de vários milhões de libras e ir embora sem colocar um acordo na mesa.

E uma das principais armas no arsenal de Pérez era seu veterano empresário Julian Jakobi, conhecido por ser um negociador duro, tendo trabalhado com nomes como Ayrton Senna, Alain Prost e Jacques Villeneuve durante sua longa carreira na F1.

A Red Bull estava ciente da situação do contrato nos últimos estágios da temporada, quando ficou claro, pelo desempenho, que eles queriam fazer uma mudança, mas também estavam cientes de que outros fatores estavam obscurecendo a situação.

Eles sabiam que precisavam que o próprio Pérez deixasse de lado a realidade da situação em que se encontrava. No entanto, alcançar o resultado desejado nunca é fácil porque, quando se trata de concordar com a rescisão de contratos, fica claro que os dois lados estão jogando um jogo.

Se você é a pessoa que sabe que a outra parte quer se livrar de você, é melhor deixar claro repetidamente que tem toda a intenção de concluir o contrato. Vemos isso repetidamente quando as pessoas sabem que há uma chance de se mudarem, então elas se esforçam.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, in the team principals Press Conference Foto de: FIA Pool

Um exemplo famoso disso foi o GP do Brasil de 2021, quando Otmar Szafnauer, então chefe da Aston Martin, estava com os dias contados, já que era associado a uma mudança para a Alpine.

Em uma coletiva de imprensa naquele fim de semana, quando perguntado sobre seu futuro, ele foi desafiador, mas específico: "Estou na equipe há 12 anos, não tenho intenção de sair".

Dois meses depois, sua saída foi finalmente confirmada com a elaboração de um pacote de saída. Jogar por meio de contratos significa que, quando os advogados entram em cena, eles podem argumentar que qualquer movimento para rescindir o contrato deve ser compensado com o salário máximo possível.

Se você deixar escapar que está aberto a um acordo ou que está pensando em sair de qualquer maneira, isso enfraquecerá sua posição de negociação. Essa batalha parecia estar ocorrendo nos estágios finais da temporada, já que Pérez, ciente de que a situação estava ameaçada, aprofundou-se em sua determinação de continuar correndo com a Red Bull e explicou sua convicção de permanecer na equipe.

Em Abu Dhabi, ele disse: "Nada mudou em relação ao que eu disse o ano todo. Tenho um contrato para o próximo ano e vou correr pela Red Bull novamente no próximo ano".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Red Bull também deixou claro que não poderia simplesmente se desfazer de Pérez de um momento para o outro - já que o comitê de reconhecimento de contratos da F1 provavelmente interviria se houvesse qualquer quebra de contrato com a assinatura.

Isso significava que era preciso chegar a algum tipo de acordo e, por isso, a Red Bull estava sempre disposta a fazer com que o próprio Pérez aceitasse que era preciso negociar uma saída.

Horner, chefe da equipe da Red Bull, já havia dito no Catar que o próprio Pérez aceitava que as coisas não estavam funcionando.

"Não é uma situação agradável para Checo, com especulações toda semana. Ele é velho e sábio o suficiente para saber qual é a situação e veremos como estaremos depois de Abu Dhabi".

Com os acionistas da Red Bull concordando, em sua reunião em Dubai na segunda-feira após a reunião de encerramento da temporada, que não poderiam continuar com Pérez, a questão passou a ser chegar a um acordo.

E, como Horner revelou, quando ele se reuniu com Pérez na semana passada para discutir o caminho a seguir, ambos aceitaram que o futuro deles não seria juntos.

Horner disse à Sky F1: "Ele [Pérez] teve uma reflexão após a temporada e nos reunimos na semana passada para discutir quais seriam os próximos passos. E ele decidiu tirar um tempo, essencialmente tirar uma licença da F1 e continuar envolvido com a marca e a equipe, mas deixar de pilotar no futuro".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Foi triste vê-lo deixar a equipe, mas obviamente é hora de ele passar um tempo com sua jovem família e pensar no que quer fazer no futuro."

Portanto, no final, foi apenas uma questão de colocar os pingos nos i's. Embora a F1 seja uma série em que a obsessão se baseia em centésimos de segundo, para contratos, advogados e gerentes as coisas se movem em um ritmo muito mais lento.

Inevitavelmente, há o incômodo em torno das cláusulas e da escrita, o esclarecimento do que deve e do que não deve ser incluído nas negociações e, é claro, a maior questão - o pacote de compensação financeira. Isso explica os atrasos que finalmente nos levaram ao ponto em que estamos na quarta-feira.

E sabemos que tudo isso aconteceu até a última hora antes de Pérez finalmente tornar pública a notícia de sua saída.

Os detalhes do que Pérez e a Red Bull finalmente concordaram são conhecidos apenas por eles mesmos, mas é notável que a primeira confirmação do fim do relacionamento tenha vindo do próprio piloto.

Isso foi apresentado como uma decisão do próprio mexicano. O anúncio foi intitulado "Uma mensagem de Checo" e rapidamente deu a entender que o piloto e a equipe haviam "chegado a um acordo para se separar".

É aquela linha tênue entre agir por conta própria e pressioná-lo: o resultado final é o mesmo, mas o ponto de partida faz uma grande diferença, já que os advogados são envolvidos.

Para Pérez, o acordo pode mantê-lo no banco de reservas da F1 até 2025, mas pelo menos ele levará consigo um salário decente enquanto considera seus próximos passos nas corridas.

E para a Red Bull, o acordo pode ter custado caro, mas ela espera que o que teve de pagar e qualquer perda de dinheiro de patrocínio que Pérez possa trazer sejam compensados por melhores chances no campeonato de construtores no próximo ano.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!