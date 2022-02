Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes e sua equipe na Fórmula 1 disseram ter feito "progressos promissores" com o programa Accelerate 25, que tem como objetivo aumentar a diversidade do staff em Brackley, mas que ainda há trabalho a fazer. Lançada em dezembro de 2020, a iniciativa é nomeada através de um plano para ter mais de 25% de novos integrantes na organização vindos de minorias sociais até o fim de 2025.

Segundo a escuderia, a meta foi superada em seu primeiro ano, com 38% dos contratados cumprindo os requisitos. As mulheres agora representam 14% da força de trabalho, contra antes 12%, enquanto as de minorias étnicas aumentaram de 3% para 6%.

Devido às restrições nos números da equipe técnica criadas pelo teto orçamentário da F1, muitos dos iniciantes estavam no lado do suporte comercial, e não nos campos de engenharia ou STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática), como a equipe esperava.

A Mercedes tentou melhorar a conscientização sobre questões de diversidade dentro do time já existente por meio de programas de educação interna, incluindo o workshop 'Acelerar a Inclusão'.

A equipe agora também opera o 'Fórum de Diversidade, Igualdade e Inclusão', que consiste em 25 membros voluntários da equipe de grupos pouco representados, e que se reúne para discutir futuras áreas de foco.

A Mercedes trabalhou duro para promover carreiras em engenharia, principalmente por meio da Mulberry STEM Academy, que colocou alunos escolares no grupo para experiência de trabalho.

Uma parceria com a organização Stemettes viu 34 de suas jovens mulheres serem orientadas por funcionários da equipe, enquanto a Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK ajudou seus membros estudantes de engenharia a visitarem Brackley.

A equipe também é membro do Business Disability Forum, que visa remover quaisquer barreiras que as pessoas com deficiência possam enfrentar no local de trabalho.

O chefe da equipe, Toto Wolff, disse estar satisfeito com o progresso feito até agora, mas admitiu que ainda há trabalho a fazer.

"No primeiro ano do Accelerate 25, fizemos progressos promissores para desenvolver uma equipe mais diversificada e inclusiva", comentou. "Através de discussões internas detalhadas e a orientação de nossos excelentes parceiros, conseguimos dar os primeiros passos em nossa jornada para permitir o acesso à educação e carreiras STEM e construir talentos que esperamos que possam se juntar a nós no futuro."

"Ver um pequeno, mas significativo aumento no número de membros de nossa equipe de grupos sub-representados é um sinal de que estamos progredindo. No entanto, continuamos conscientes de que este é um compromisso de longo prazo e esperamos evoluir após essas etapas iniciais."

O diretor de staff da equipe, Paul Mills, concordou que um primeiro ano bem-sucedido do programa foi apenas o começo.

"Me sinto muito orgulhoso do envolvimento entusiástico de tantos de nossos companheiros de equipe que ofereceram seu tempo para apoiar treinamentos, workshops, networking, mentoria e vários outros eventos", disse ele. "A equipe aproveitou com entusiasmo a oportunidade de aprender e se envolver com minorias, ajudando a inspirá-los e incentivá-los a considerar carreiras STEM."

"Embora tenhamos tido um bom começo, ainda há muito a fazer, e este é apenas o início de nossa jornada para tornar nosso time e nosso esporte mais inclusivos e diversificados", concluiu.

