F1: Alpine deve ter pintura azul e rosa por causa de patrocinador

Carregar reprodutor de áudio

A Alpine anunciou a chegada da BWT como seu novo patrocinador principal em um acordo que fará com que a pintura da equipe de Fórmula 1 incorpore as cores rosa da empresa.

A BWT tem sido fortemente associada a uma mudança para a Alpine nos últimos meses, mas o acordo foi finalmente anunciado pela equipe na sexta-feira antes da nova temporada.

A equipe será oficialmente 'BWT Alpine F1 Team' com efeito imediato e a "renomada cor rosa da BWT será incorporada à famosa pintura azul da Alpine", de acordo com o anúncio.

A parceria estratégica e de longo prazo fará com que a BWT e a Alpine "espalhem a mensagem de sustentabilidade em todo o mundo utilizando as plataformas globais combinadas da Fórmula 1 e da indústria automotiva".

A BWT - que significa 'Best Water Technology' - é um dos principais fornecedores mundiais de sistemas de tratamento de água em todo o mundo e teve um forte envolvimento na F1 desde suas parcerias com a Force India.

A empresa atuou como patrocinadora principal da equipe em 2020, após sua evolução para a Racing Point, e continuou como um parceiro menor após a mudança da marca 'Team Silverstone' para Aston Martin em 2021.

Mas o fim da parceria levou a um acordo com a Alpine para a temporada de 2022. Também é esperado que o ex-chefe da Racing Point e Aston Martin F1, Otmar Szafnauer, assuma a Alpine como chefe de equipe em um futuro próximo.

"Estamos empolgados em anunciar que a BWT será a parceira principal da Alpine F1 Team nos próximos anos", disse Cedric Journel, vice-presidente de vendas e marketing da Alpine.

"As agendas de sustentabilidade da Alpine e da BWT estão totalmente alinhadas com a eliminação de plásticos de uso único e temos o prazer de unir forças para convencer muitas pessoas ao redor do mundo, nossos funcionários, parceiros, clientes e fãs a reduzir o desperdício de plástico."

“Paralelamente, usaremos a enorme plataforma global que a F1 fornece para apoiar a BWT em sua luta contra a distribuição injusta de água potável limpa, segura e saudável”.

O acordo fará com que a famosa marca rosa da BWT seja transportada no carro Alpine A522, que será pilotado por Fernando Alonso e Esteban Ocon este ano. Ocon já competiu com a Force India quando a equipe foi patrocinada pela BWT, deixando o carro todo rosa.

A Alpine apresentará seu novo carro para a temporada 2022 em 21 de fevereiro.