As equipes da Fórmula 1 Aston Martin e Alpine foram multadas em aproximadamente 31 mil reais cada uma pela liberação insegura dos carros durante o treino de classificação na Itália.

As escuderias estavam ansiosas na sessão desta sexta-feira para tentar ficar juntas para maximizar o vácuo.

Isso significou que no final do Q2, houve uma confusão na saída dos boxes, enquanto as equipes liberavam seus pilotos para os 10 primeiros lugares do grid para a corrida sprint.

Na corrida para sair, vários carros foram lançados no caminho de outros.

Sebastian Vettel saiu dos boxes ao lado do companheiro de equipe Lance Stroll e teve que contornar um mecânico do time, o que o colocou em rota de colisão com Lewis Hamilton, que teve que desviar para evitar o contato.

Então, momentos depois, um membro do time de Esteban Ocon foi considerado como tendo se movido para uma posição perigosa no pit lane ao sinalizar para o francês deixar os boxes.

Após uma investigação feita pelos comissários, ambas as equipes foram consideradas culpadas de liberações inseguras e receberam uma penalidade financeira.

Sobre a punição de Vettel, os comissários disseram: “Vários carros foram lançados no pit lane ao mesmo tempo."

“O piloto do carro 5 (Vettel) foi liberado pela sua equipe, mas ao mesmo tempo o outro carro da equipe também estava sendo liberado. Isso fez com que o carro 5 se movesse para a pista rápida quando o carro 44 (Hamilton) estava passando e o carro 44 teve que evitar um acidente. ”

Para Ocon, os comissários acrescentaram: “O membro da equipe do carro 31 (Ocon), que foi responsável por liberar o carro 31, voltou para o pit lane, perto da pista rápida no caminho do carro 5."

“Embora os comissários aceitem que membros de outras equipes também fora para mais longe no pit lane, eles não obstruíram outro carro e não estavam em uma situação particularmente perigosa. No caso do carro 31, os comissários determinaram que era um ato inseguro."

