Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, afirmou que "estranho" domínio no GP de Las Vegas da Fórmula 1 lhe deu algumas pistas sobre o que precisa para colocar o carro das 'flechas de prata' no ponto ideal no próximo ano.

Depois de um período difícil desde as férias de agosto, quando a Mercedes ficou atrás da McLaren, da Ferrari e da Red Bull, a marca alemã surpreendeu até a si mesma com a rapidez com que foi conduzida em Las Vegas no último fim de semana.

Ela foi a mais rápida em todas as sessões, com George Russell garantindo a vitória depois de largar da poleposition e com Lewis Hamilton se recuperando, saindo do 10º lugar no grid para ajudar a equipe a conquistar o primeiro 1-2 desde o GP de São Paulo de 2022.

Embora a Mercedes não tenha uma explicação adequada para o feito, ela acredita que as temperaturas frias foram um fator crítico para permitir que ela superasse um problema de superaquecimento dos pneus traseiros neste ano.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse: "Está frio. Acho que, claramente, você pode correlacionar onde temos sido fortes".

"Fomos fortes em Silverstone, fomos fortes em Spa e depois aqui em Las Vegas. Acho que é só manter o carro em seu ponto ideal, os pneus na janela ideal".

"Isso mostra que o carro pode ser muito, muito rápido. Fomos dois segundos mais rápidos do que a concorrência em alguns momentos, quando George estava pressionando, e no resto do dia ele estava apenas administrando seu ritmo".

No entanto, um aspecto que a equipe da fabricante alemã não entende completamente é por que escapou dos problemas de granulação dos pneus que outras equipes - especialmente a Ferrari - sofreram na corrida.

"Sim, é estranho", disse Wolff sobre esse fenômeno. "Éramos capazes de acelerar sempre que queríamos. Não houve nenhum período de granulação, nem nos médios, nem nos duros".

"Charles tentou pressionar George algumas vezes, mas ele defendeu muito bem".

"Não sei qual teria sido o resultado disso, mas ele [Leclerc] caiu depois de algumas voltas. Ele não conseguiu manter o ritmo, não vimos nenhum sinal de granulação ou degradação".

Wolff acha que também pode haver um elemento da maior fraqueza da Mercedes - uma traseira que superaquece os pneus porque está sempre perdendo tração - que, na verdade, provou ser um ponto forte desta vez, ajudando a manter a borracha na janela de operação correta.

"Quando você perde a tração e está quente, você meio que oscila para fora da janela o tempo todo", disse ele. "E quando você perde a tração aqui, isso foi realmente útil para manter as temperaturas altas naquele momento".

"Portanto, há claramente um padrão de que algumas equipes realmente adoram o frio e obtêm muito desempenho. E há algumas equipes que foram muito fortes quando estava quente".

"Em Singapura, a McLaren, por exemplo, dominou e controlou tudo da maneira que queria. Então, sim, seria importante encontrar um equilíbrio para o próximo ano".

Embora ainda não tenha a resposta completa sobre o motivo pelo qual as coisas aconteceram da maneira como aconteceram em Las Vegas, Wolff vê uma oportunidade para a Mercedes em se aprofundar nos dados na esperança de encontrar algo que possa lhe dar uma direção melhor para 2025.

"Esse é um resultado realmente importante", disse ele. "Você tem flutuações durante o fim de semana e, normalmente, pode ver que estivemos bem aqui [nos treinos] e depois não estivemos tão bem naquela sessão".

"Mas aqui, em todas as sessões, estávamos na frente. Portanto, há muitos dados bons que nos permitem dizer que, pelo menos, sabemos qual é o nosso ponto ideal, e é aqui que precisamos estar. Depois, é tentar descobrir como podemos atingir esse alvo com mais frequência", conclui.

