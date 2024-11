F1 - Hamilton: Vai ser difícil vencer a Red Bull em 2025

Faltam apenas três corridas para o fim da temporada de 2024 da Fórmula 1 e os fãs da Mercedes tem menos chances de assistirem Lewis Hamilton defendendo as cores da montadora alemã. Para o próximo ano, o heptacampeão irá desafiar Max Verstappen no assento da Ferrari.

"Vai ser difícil vencê-los [Red Bull] no ano que vem, porque eles provavelmente começaram a desenvolver o carro do ano que vem mais cedo do que todos os outros", disse Hamilton, ressaltando que o domínio da Red Bull no início da temporada permitiu que eles focassem direto em 2025.

Verstappen é agora tetracampeão mundial, e muitos já estão especulando se o holandês pode igualar os sete títulos de Hamilton e Michael Schumacher em sua carreira na F1.

O próprio britânico acredita que o perfeccionismo de Verstappen é surpreendente e não descarta a possibilidade de o holandês alcançá-lo em termos de sucesso. Ele certamente fará o possível para lutar contra seu principal rival.

"Ele fez um trabalho fantástico, não cometeu nenhum erro e marcou todos os tempos e todos os pontos que podia, e ele e sua equipe fizeram o melhor trabalho novamente, pelo quarto ano consecutivo. Foi definitivamente emocionante em um determinado momento".

