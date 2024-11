No início da temporada de 2024, quando a Red Bull ainda se mostrava dominante, Zak Brown, CEO da McLaren, disse ao podcast Beyond the Grid que seis ou sete pilotos atuais poderiam vencer se estivessem no carro da equipe taurina.

Em sua fala, ainda disse que, apesar de considerar Max Verstappen um dos melhores competidores de todos os tempos da Fórmula 1, não acreditava que o, agora, tetracampeão triunfaria se estivesse em outro assento menos competitivo.

No entanto, o cenário mudou muito ao longo do ano, com a McLaren e a Ferrari ganhando força e, inclusive, tomando posições da equipe de Milton Keynes na tabela de construtores. Mesmo assim, Verstappen conquistou mais um título de pilotos em Las Vegas.

Depois da corrida no terceiro traçado norte-americano, enquanto o holandês conversava com a mídia, Brown interrompeu a conversa para parabenizar o piloto. Em tom de brincadeira, Verstappen disse que a McLaren estava o "pressionando o tempo todo".

"Pressionaram, mas você mereceu o título. Quatro títulos mundiais! Você já está à frente de [Ayrton] Senna!", Brown se sentiu lisonjeado.

Porém, a alfinetada do heptacampeão veio logo na sequência, como uma rebatida bem-humorada, mas ainda assim uma resposta.

"Como você disse antes, eu só posso ganhar um campeonato com o carro mais rápido. Este ano foi um pouco diferente", disse Verstappen aos microfones da Sky Sports F1 com um sorriso.

Brown riu e parabenizou o piloto holandês da Red Bull mais uma vez antes de deixar o ambiente.

