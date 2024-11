A Andretti Cadillac fez mais um esforço para tentar entrar no grid da Fórmula 1, dessa vez, contratando Rob White, ex-chefe técnico de motores da Renault.

White é bem conhecido nos círculos da F1 por seu longo período na Renault, onde atuou como diretor técnico de motores e, posteriormente, como vice-diretor administrativo das operações de motores da fabricante de 2004 a 2016.

Ele ajudou a participar do sucesso do título da marca francesa com sua própria equipe de fábrica em 2005 e 2006, além dos anos de glória com a Red Bull, que conquistou a dobradinha do campeonato de 2010 a 2013.

Mais recentemente, White foi diretor de operações da equipe Renault/Alpine em Enstone, mas saiu em junho de 2024 como parte de uma reestruturação pela qual a organização estava passando sob o comando do então diretor de equipe Bruno Famin.

Com a Andretti em um esforço de recrutamento para trazer os melhores talentos do mercado, o enorme conhecimento de White sobre as operações da F1 o tornou a pessoa perfeita para ajudar a equipe, já que o progresso parece estar avançando para garantir um espaço no grid.

Ao anunciar sua nomeação no LinkedIn, White disse: "Estou feliz em compartilhar que acabei de começar como Diretor de Operações - Andretti Cadillac na Andretti Global".

"Estou animado para me juntar à equipe. As primeiras impressões de tudo o que foi realizado por aqueles que se juntaram a mim são extremamente impressionantes. Estou adorando o desafio de tudo o que está por vir".

A chegada de White à Andretti fará com que ele se reúna novamente com vários de seus antigos colegas da Renault, incluindo o diretor técnico Nick Chester, o chefe de aerodinâmica Jon Tomlinson e Pat Symonds, que deve entrar em breve como consultor executivo de engenharia.

Conforme relatado pelo Motorsport.com no último fim de semana, os esforços de Andretti com a General Motors/Cadillac para obter o sinal verde para se juntar à F1 estão avançando e foi sugerido que ela poderia receber a aprovação para 2026.

Sabe-se que as conversas entre as autoridades da F1 e a GM têm sido mais positivas nas últimas semanas, especialmente após a recente decisão de Michael Andretti de deixar o cargo de chefe de sua equipe homônima.

Em setembro, Andretti entregou as rédeas da Andretti Global ao proprietário majoritário Dan Towriss, CEO do Group 1001, que se associou a Andretti pela primeira vez por meio de patrocínio da subsidiária do grupo, a Gainbridge.

Towriss foi visto no último fim de semana no paddock do GP de Las Vegas, onde se sabe que houve mais discussões com a F1 sobre como poderia ser uma participação da Andretti e da GM.

Embora a GM não possa ter seu próprio motor pronto até 2028, foi sugerido que a equipe poderia se associar à Ferrari para começar a partir de 2026.

