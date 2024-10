A 'pausa' de um mês da Fórmula 1 chega ao fim neste fim de semana com o GP dos Estados Unidos, iniciando, oficialmente, a reta final da temporada 2024. Com uma rodada tripla nas américas, as equipes planejam o último pacote de atualização do calendário encerrando o 'ciclo' antes de focar em 2025.

Visando se aproximar de McLaren, Ferrari e Red Bull, além de estar coletando informações que podem colaborar para o carro de 2025, a Mercedes trará uma atualização para Texas, confirmando que está será a última da equipe em 2024.

"O fim de semana nos Estados Unidos representa o início de uma intensa correria para o final do ano. Temos seis corridas nas próximas oito semanas, terminando com o final da temporada em Abu Dhabi. Mesmo não estando na disputa pelo campeonato, ainda há muito pelo que lutar e há oportunidades de se dar bem pelo caminho. Queremos dar impulso para 2025 e nos despedir de Lewis da melhor maneira possível", relatou o chefe do esquadrão de Brackley Toto Wolff ao Formula Passion.

“Por esta razão, desde Singapura temos trabalhado muito para analisar o nosso desempenho e perceber como melhorar. Traremos nosso pacote de atualização final da temporada para o Texas e nosso objetivo é diminuir a diferença para os líderes . Além disso, forneceremos informações úteis que ajudarão a orientar a nossa direção de desenvolvimento para 2025 ”, acrescentou.

“O formato Sprint retorna e precisaremos estar no nosso melhor para apresentar o pacote de atualização de forma eficaz. O Circuito das Américas é uma pista fantástica, mas nos colocou em dificuldades no ano passado. Suas características de alta velocidade, combinadas com a superfície tornam a prova em um desafio tanto para o carro quanto para o piloto É uma pista que mal podemos esperar para enfrentar ”.

