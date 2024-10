F1: Newey está cético em relação à mudança de regras para 2026

Adrian Newey é conhecido como uma das mentes técnicas mais talentosas no paddock. Agora, aos 65 anos, foi contratado pela Aston Martin e acredita-se que ficará mais alguns bons anos na Fórmula 1. No entanto, o próprio engenheiro não é muito fã das regras para 2026.

A FIA deve mudar o regulamento para 2026, visando aumentar a disputa entre os times, Newey não está confiante de que essa mudança será positiva.

"Não me lembro da última vez que houve uma nova regra para o chassi e o trem de força. As regras para o trem de força foram definidas há muito tempo e, na época, não se pensou nas regras para o chassi que o acompanhavam", disse ele à DAZN.

"Foi uma questão com a qual a FIA e as equipes tiveram de lidar. Como isso vai funcionar? Não está muito claro".

Na última reunião da Comissão de F1, foi notado que os carros ficam sem energia elétrica no final das retas nas simulações dos carros de 2026, neste cenário, o esporte decidiu fazer mais alterações nas novas regras.

"Mas mesmo agora, ainda há muitas pessoas preocupadas com o fato de que os carros serão significativamente mais lentos nas retas no final da corrida do que no início, porque suas baterias serão drenadas", defendeu o designer.

"O mais importante para a F1 é a pureza e a originalidade dos carros. Se as regras de carroceria - que se referem principalmente à aerodinâmica - se tornarem muito restritivas, todos os carros terão a mesma aparência."

Newey disse que a Indycar é um exemplo de uma série que estava disputando a proeminência com a F1 em meados da década de 1990, mas que sofreu um sério revés devido a regras de carroceria excessivamente restritivas.

Ele diz que a F1 criou suas regras para 2026 quase que exclusivamente para atrair os grandes fabricantes.

"A Audi está entrando, a Honda mudou sua decisão de sair. Mas, para mim, o valor está nas equipes, não nos fabricantes".

"Eles vêm e vão. Mudam de CEO, de repente decidem que preferem patrocinar um torneio de tênis a patrocinar a F1, e vão em outra direção. Temos visto isso com frequência".

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!