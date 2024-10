A temporada de 2024 da Fórmula 1 ainda não acabou, mas isso não significa que as equipes não estão pensando nas decisões para 2025, visando sempre o melhor desempenho possível. A Red Bull, por sua vez, sabe que não pode 'se dar ao luxo' de ter dois pilotos com uma grande diferença de ritmo.

O chefe de equipe, Christian Horner, enfatizou que eles precisam pensar nessas questões e coloca ainda mais pressão nos ombros de Sergio Pérez.

A equipe sediada em Milton Keynes já perdeu a liderança do campeonato de equipes para a McLaren e corre o risco de perder o segundo lugar, estando 34 pontos atrás da Ferrari.

A incapacidade de Pérez de fazer a contribuição que a equipe esperava e o fato de ele ter marcado até agora apenas 144 pontos, bem atrás dos 331 pontos de Max Verstappen, parece piorar a difícil situação da Red Bull.

Apesar de tudo isso, foi anunciado, após as férias de agosto, que Pérez permaneceria na equipe e que eles queriam lhe dar a oportunidade de conseguir alcançar bons resultados.



No entanto, as coisas não estão indo bem para o mexicano depois que ele perdeu um possível lugar no pódio na corrida em Baku após seu acidente com Carlos Sainz.

Trazer Liam Lawson para a RB para substituir Daniel Ricciardo e avaliar seu potencial como candidato à Red Bull em 2025 é uma indicação clara de que a equipe está procurando a melhor estratégia para o futuro.

Horner diz que a necessidade de avaliar as opções disponíveis se tornou crítica, já que a luta pelo campeonato deve ficar ainda mais acirrada no próximo ano. Com a diferença entre os líderes do campeonato de equipes em cerca de nove milhões de dólares, pouco menos de R$ 50 milhões, está claro que o desempenho do segundo piloto da Red Bull pode custar à equipe uma ou duas posições e o custo seria alto.

"Precisamos de respostas em grande escala", disse Horner ao Motorsport.com sobre seus pilotos.

"Acho que se você olhar para nossos rivais, a Ferrari estará mais forte no próximo ano com [Lewis] Hamilton e [Charles] Leclerc. E a McLaren tem uma equipe forte com [Lando] Norris e [Oscar] Piastri".

"Temos de garantir que não haja uma grande diferença entre nossos dois pilotos, porque não podemos nos dar a esse luxo".

As chances de Lawson ir para a Red Bull se ele se sair bem nas corridas finais deste ano aumentaram, já que os pilotos novatos estão mais uma vez em destaque na F1. Graças aos desempenhos impressionantes de Oliver Bearman e Franco Colapinto, as equipes estão mais uma vez mais favoráveis aos jovens pilotos.

