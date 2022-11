F1: Mercedes faz homenagem a Lauda com nome de rua em sua sede

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes inaugurou nesta quarta-feira uma homenagem a Niki Lauda, tricampeão de Fórmula 1 e consultor da equipe alemã, que morreu em maio de 2019. O time deu o nome de "Lauda Drive" a uma das ruas do espaço que compõem a sede de Brackley.

A rua se chamava "Reynard Park", em homenagem ao projetistas de carros Adrian Reynard, antigo dono do terreno em que se encontra a sede da Mercedes. Com o consentimento das autoridades locais e da família de Lauda, a rua passa a ser chamada de "Lauda Drive".

A placa da rua com seu novo nome foi divulgada nesta quarta por Toto Wolff, chefe da Mercedes, na presença de diversos membros da equipe. Em um gesto simbólico, Wolff colocou na placa um boné vermelho, que era a marca de Lauda desde seu acidente em Nurburgring, 1976.

"É uma grande honra inaugurar a Lauda Drive, e é incrível ver tantas pessoas da equipe reunidas. Nosso querido amigo e colega Niki teria detestado algo tão grande, mas também ficaria orgulhoso em ver esta rua que leva seu nome".

"Foi um privilégio para todos nós trabalhar com ele, e tive a sorte de chamá-lo de um dos meus melhores amigos. Contribuiu enormemente para nosso sucesso, foi um grande apoio para mim e um sólido presidente do conselho de administração que todos sentimos falta".

"Gostaria que ainda estivesse aqui, como amigo e como presidente, porque teria feito a ele muitas perguntas que gostaria de ter feito neste ano. Seu legado segue vivo de muitas formas, mas é especial saber que muitas pessoas andarão pela Lauda Drive nos próximos anos".

Lauda morreu em 20 de maio de 2019 aos 70 anos, devido a uma doença pulmonar, uma consequência tardia do incêndio de seu acidente em 1976. A "Lauda Drive" em Brackley não é a primeira rua que leva seu nome. Em 2019, uma via de acesso ao Aeroporto Internacional de Viena foi renomeada "Niki Lauda Allee".

