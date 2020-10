F1: Mercedes faz mudança nos motores após problema com Bottas

A Mercedes mudou os controles eletrônicos das unidades de potência de seus dois carros de Fórmula 1 após uma falha na máquina de Valtteri Bottas tirar o finlandês da disputa do GP de Eifel.

Bottas foi forçado a abandonar a corrida de Nurburgring há duas semanas após sofrer com uma falha de potência decorrente de um problema no motor de sua Mercedes W11 na Alemanha.

Inicialmente, a equipe acreditava que o problema estava relacionado ao MGU-H, mas confirmou nesta semana que a falha foi elétrica. Assim, foi processada uma mudança com vistas à disputa do GP de Portugal, em Portimão, no próximo domingo.

Desta forma, ambos os carros da equipe alemã terão novos controles eletrônicos para a corrida deste fim de semana, que marca a estreia do Autódromo Internacional do Algarve na categoria máxima do automobilismo.

"A falha no motor de Valtteri na Alemanha foi diagnosticada em um componente do controle eletrônico", explicou um porta-voz da Mercedes ao Motorsport.com nesta quinta-feira. "Tanto ele quanto Lewis [Hamilton] terão novos módulos neste fim de semana."

"Também fizemos algumas mudanças de calibragem, a fim de evitar a repetição do problema. Será o segundo módulo utilizado por cada piloto, de modo que eles se mantêm dentro do limite estabelecido", completou.

Como é apenas o segundo componente eletrônico utilizado por Bottas e Hamilton nesta temporada, não haverá punição para os pilotos no grid de largada para o GP de Portugal, uma vez que ambos estão dentro dos limites estabelecidos pelos regulamentos da F1.

Ainda não houve confirmação de que a mudança também vale para as equipes clientes da Mercedes no grid da F1 2020. A Racing Point e a Williams também são impulsionadas pelas unidades de potência alemãs.

O mexicano Sergio Pérez e o canadense Lance Stroll, da Racing Point, já chegaram ao limite de dois controles eletrônicos, assim como o canadense Nicholas Latifi, da Williams. Caso eles tenham mudanças nos componentes, haverá uma punição no grid de Portugal.

