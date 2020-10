Nesta sexta, o grid da Fórmula 1 foi pela primeira vez à pista de Portimão, dando início aos trabalhos da volta do GP de Portugal ao Mundial após 24 anos longe. E no primeiro treino livre, um velho resultado para um circuito novo: dobradinha da Mercedes com Valtteri Bottas na ponta e Max Verstappen em terceiro, mas com uma boa performance de Charles Leclerc para ocupar o quarto lugar.

A introdução de Portimão era amplamente esperada pelos pilotos, por se tratar de uma pista considerada desafiadora, com grandes desníveis e curvas cegas, podendo propiciar boas emoções.

A grande notícia da semana no paddock da F1 envolve o mercado de pilotos: na quinta-feira (22), Romain Grosjean e Kevin Magnussen confirmaram que não serão pilotos da Haas em 2021, abrindo espaço para uma dupla totalmente nova na equipe. Isso mexe consideravelmente com a dança das cadeiras, podendo abrir o caminho para uma dupla Nikita Mazepin / Mick Schumacher, dependendo da situação de Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo.

Outro assunto que dominou o paddock foi o teste positivo de Covid-19 de Lance e Lawrence Stroll logo após o GP de Eifel. O piloto revelou o diagnóstico nesta semana e abriu uma grande discussão sobre a possibilidade do caso ter exposto furos nos protocolos de Covid. A FIA inclusive deu uma advertência à Racing Point por não notificá-la sobre os casos positivos.

E a Racing Point, preocupada com a possibilidade do teste negativo de Stroll, necessário para entrar no paddock da F1, fosse na verdade um falso negativo, trouxe junto Nico Hulkenberg caso necessário.

Por ser uma pista nova para todos, os pilotos não perderam tempo, indo à pista assim que o cronômetro iniciou a contagem regressiva de 90 minutos desta primeira sessão da sexta. E em meio a diversas voltas de instalação, Sebastian Vettel foi o primeiro a marcar uma volta rápida com menos de cinco minutos, marcando 01min30s462. Mas não demorou muito para os tempos caírem quase 10 segundos.

A pista "verde" de Portimão causou seu primeiro problema para os pilotos com 15 minutos de treino. Max Verstappen perdeu o controle de sua Red Bull e rodou na Curva 4, afirmando no rádio que a pista, por não ter aderência, estava parecendo "pista de drift".

Com 30 minutos de sessão, Charles Leclerc liderava uma sessão onde todo o grid havia marcado tempos com pneus duros. O monegasco tinha 01min20s410, seguido de Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Pierre Gasly.

Enquanto a Ferrari vem para o final de semana com seu último pacote de atualizações de 2020, a Mercedes já vai se acostumando com a situação de 2021, andando pela primeira vez sem o Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED). E depois dos problemas com o motor que levaram ao abandono de Bottas em Nurburgring, a montadora alemã atualizou a unidade para todas as clientes.

Na marca de uma hora de sessão, Hamilton ocupava a ponta, com um tempo de 01min19s526, seguido de Charles Leclerc a 0s127, Bottas, a 0s406, Sainz e Gasly completando o Top 5 enquanto Verstappen era o 20º, a quase 4s. Até então, os pilotos seguiram apostando nas saídas com pneus duros, mas alguns começaram a sair com compostos médios para a parte final do treino.

No final das contas, em um treino que não teve a presença dos pneus macios, a ponta da sessão ficou com Valtteri Bottas, com 01min18s410. O finlandês comandou uma dobradinha da Mercedes, com Hamilton em segundo a 0s339. Os tempos da dupla da equipe alemã foram feitos com compostos médios. Em terceiro a 0s781 e em quarto a 0s889, ficaram Max Verstappen e Charles Leclerc, que andaram apenas de pneus duros. Completando o Top 5, Alex Albon, a 0s955.

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP de Portugal, a partir das 11h, horário de Brasília.

