F1: Mercedes não terá DED nos treinos do GP de Portugal

Uma das grandes polêmicas da temporada 2020 da F1 foi o sistema de direção de eixo duplo (DED), que apareceu pela primeira vez nos testes de pré-temporada, em Barcelona, e que altera o ângulo da ponta da roda dianteira quando o piloto empurra ou puxa o volante.

Ele não é usado em todas as voltas, mas tem sido útil para a Mercedes em certas circunstâncias nesta temporada, pois ajuda a colocar rapidamente o calor nos pneus, como no final dos períodos do safety car. A Mercedes é a única equipe a utilizá-lo e, para evitar uma corrida armamentista cara entre todas as equipes, a FIA já proibiu a novidade para o próximo ano.

A proibição forçará a Mercedes a fazer alterações em seu sistema de direção para 2021, e parece que a montadora alemã está fazendo um esforço inicial para entender as implicações das modificações.

Como nossa fotografia exclusiva mostra, o conjunto de direção com que a equipe construiu o carro é uma solução como a usada pela Mercedes em 2019. Ao fazer isso, a Mercedes abandonou temporariamente a capacidade de ajuste do piloto que o sistema de direção de eixo duplo geralmente oferece.

Mercedes AMG F1 W11 power steering DAS Photo by: Giorgio Piola

O Motorsport.com apurou que ambos os carros da Mercedes vão rodar sem o DED nas sessões de treinos de sexta-feira. Entende-se que o objetivo do teste é auxiliar tanto a equipe quanto os pilotos a entender as implicações da remoção do dispositivo.

Ao reservar um tempo para avaliar isso agora, a equipe tem muito tempo para reagir a qualquer comportamento adverso que já não esperava.

Na quinta-feira, Lewis Hamilton elogiou o trabalho que a Mercedes fez ao trazer o DED para a F1 - e disse que a equipe iria encontrar outras soluções "geniais" no futuro.

“Claro, não estará no próximo ano, mas vamos encontrar outro, outro gênio vai aparecer com outra ótima maneira de levar a equipe adiante.”

