A Ferrari estará de volta às pistas na próxima semana com um SF-23, modelo de 2023 da Fórmula 1 em Barcelona com os dois pilotos, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, de terça-feira (28) a quinta-feira (30), dando continuidade ao plano de trabalho apurado pelo Motorsport.com.

Os dois pilotos se revezaram ao volante do monoposto que correu em Fiorano e que permitiu que o heptacampeão vivesse sua primeira experiência em um dia chuvoso que, no entanto, foi aquecido pelo apoio de mais de dois mil fãs.

Em Montmeló, as condições climáticas certamente serão melhores, com três dias de céu variável e sol, mas sem chuva, além da possibilidade de instabilidade na segunda-feira e de uma chuva torrencial na sexta-feira, quando a Scuderia terá concluído seu plano de trabalho.

Até o momento, Hamilton "consumiu" 89 km dos mil permitidos pela FIA no TPC (Teste de carros anteriores), enquanto Leclerc percorreu apenas 42 km, depois de se deparar com uma forte chuva na tarde de quarta-feira.

Lewis Hamilto na Ferrari SF-23 em Fiorano Foto de: Davide Cavazza

A dupla de pilotos da Ferrari terá a oportunidade de treinar em preparação para a temporada de 2025, completando os quatro dias de trabalho autorizados pelas regras esportivas de 2025 na Espanha.

A Scuderia também se juntou ao plano de testes da Pirelli que o fornecedor lançou para o desenvolvimento dos pneus de 2026, que manterão os aros de 18 polegadas, mas serão mais estreitos do que os atuais.

Os carros do novos regulamentos serão menos largos e mais curtos, por isso as equipes tiveram que preparar um 'carro-mula' que pudesse garantir uma carga aerodinâmica muito menor, de acordo com as últimas simulações realizadas pelas equipes em colaboração com a FIA.

A primeira a entrar na pista será a McLaren, que estará ocupada em Paul Ricard desenvolvendo pneus de chuva. A equipe usará a pista de Castellet, que estará artificialmente molhada, em datas que coincidem com os dois últimos dias de TPC da Scuderia em Barcelona.

Em seguida, a Ferrari e a McLaren estarão juntas em Montmelò nos dias 4 e 5 de fevereiro para testar os pneus slick. Em Maranello, eles prepararam um SF-24 como 'carro-mula', adaptando o monoposto aos regulamentos de 2026.

Como a Pirelli solicitou a colaboração das equipes para que os pilotos titulares participem do delicado trabalho de seleção de construções e compostos, Hamilton também será visto em ação.

Obviamente, não se pode falar de um teste com o carro que terminou em segundo lugar no campeonato de equipes de 2024 com cinco vitórias, porque não será o SF-24 conhecido por Leclerc.

É muito provável, de fato, que o monegasco também possa ser usado nessa sessão para obter feedback daqueles que conhecem bem o carro.

