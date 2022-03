Carregar reprodutor de áudio

Daniil Kvyat se recusou a aceitar as condições anunciadas pela FIA para pilotos russos/bielorrussos recentemente e parece que ele ficará de fora do esporte em 2022. O antigo competidor da Fórmula 1 participou pela última vez da categoria com a AlphaTauri em 2020 e perdeu sua vaga para Yuki Tsunoda em 2021.

Após passar o último ano como reserva da Alpine, ele correria com a G-Drive Racing na LMP2 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na próxima temporada, e também estava acertado para participar das 24 Horas de Le Mans.

No entanto, as coisas mudaram depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia e a FIA impôs restrições à participação de pilotos e equipes russos e bielorrussos.

Para competir este ano, eles devem aceitar uma série de condições, incluindo a recusa de usar os símbolos e bandeiras nacionais de seus países.

São as seguintes:

É proibido exibir símbolos, cores ou bandeiras nacionais da Rússia/Bielorrússia em locais públicos e plataformas de mídia social.

Bandeiras, emblemas, símbolos e palavras relacionadas ao país são proibidos de aparecer em uniformes, roupas, acessórios e outros itens pessoais.

É contra as regras cantar ou tocar o hino nacional russo/bielorrusso em qualquer evento ou local controlado pela FIA.

Comentários, ações ou condutas que prejudiquem os interesses da FIA, em particular qualquer apoio à invasão da Ucrânia, são proibidos.

Nikita Mazepin estava considerando concordar em assinar este documento para não perder seu assento na Haas. Já o proprietário da G-Drive, Roman Rusinov, recusou e, com isso, a equipe não estará no grid do WEC na nova temporada.

O prazo para a assinatura dos termos da FIA foi anunciado em 4 de março. A RacingNews365 soube que Kvyat, assim como os competidores do endurance, não assinou o documento.

Por esse motivo, ele não poderá mais participar não apenas do campeonato de resistência, mas também de outras séries organizadas sob as diretrizes da FIA.

O piloto russo se recusou a comentar o assunto.

