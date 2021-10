Charles Leclerc disse que seu surpreendente terceiro lugar no grid para o GP da Turquia de Fórmula 1 veio apesar de uma aposta de baixo downforce que deixou as coisas complicadas para ele na qualificação. Embora a ação deste sábado (9) tenha ocorrido em um misto de condições úmidas e secas, a Ferrari optou por se comprometer com um acerto no carro do monegasco que ajudará a aumentar sua velocidade de reta na corrida de domingo.

Essa escolha tornou mais difícil para o piloto aquecer seus pneus durante o treino classificatório, mas depois de um vácuo útil do companheiro de equipe Carlos Sainz, ele avançou ao Q3 e conseguiu o quarto tempo mais rápido no final, ganhando uma posição com a penalidade de Lewis Hamilton, que caiu da pole para 11º.

Falando sobre a escolha da configuração das asas, Leclerc disse: "Eu sabia que seria uma sessão complicada para nós porque decidimos por um acerto de baixo downforce para esta qualificação. No geral, eu acho que é a escolha certa, mas por hoje seria complicado."

"Então, avançamos no Q2 graças ao Carlos pelo vácuo. Caso contrário, acho que teria sido um pouco mais difícil chegar ao Q3 com o tráfego que tive nas últimas três curvas", acrescentou.

O forte ritmo da Ferrari - já que o monegasco ficou a apenas 0s267 do pole "herdado" Valtteri Bottas - foi uma surpresa, pois normalmente as líderes Mercedes e Red Bull terminam frequentemente bem à frente.

Questionado sobre por que acha que a escuderia de Maranello estava tão bem em Istambul, Leclerc disse: "Não estou totalmente certo, para ser honesto. É um pouco estranho, porque o meio do pelotão também parece ter bom desempenho. Estamos muito perto da ponta, todo mundo está, é bom ver isso."

Embora esteja otimista para a corrida, Charles afirmou que não tentará nada arriscado contra os carros que lutam pelo título à sua frente.

"Não vou correr muitos riscos com os dois primeiros", disse ele. "Pois não vamos lutar com eles no campeonato. As largadas são sempre complicadas e vou ficar seguro."

