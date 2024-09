Diversas equipes irão apresentar pinturas especiais para o GP de Singapura e Estados Unidos, no entanto, a Red Bull decidiu dar um passo atrás e não se juntar a elas por medo do peso do carro ser afetado, o que diminuiria ainda mais o desempenho do RB20. Importante lembrar que os taurinos não estão tendo bons resultados na Fórmula 1.

No início da temporada, a equipe de Milton Keynes abriu concurso para designers criarem pinturas especiais para as etapas da Inglaterra, Singapura e EUA. Os vencedores, além de verem seus trabalhos estampados nos RB20, também foram convidados para acompanhar as etapas como convidados da Red Bull.

Em Silvertone, a ideia foi concretizada com sucesso, isso porque à época, eles ainda estavam em uma forte batalha contra a McLaren pela tabela de construtores. No entanto, eles foram ultrapassados pela equipe de Woking após o GP do Azerbaijão e enfrentam uma situação perigosa.

Tentando lutar contra os resultados ruins que vem tendo desde o GP da Espanha, quando Max Verstappen venceu pela última vez na temporada de 2024, os taurinos decidiram seguir com a pintura normal no RB20.

O Motorsport.com apurou que, durante a fase de conceito da criação da pintura que estava sendo planejada para Singapura em um carro real na fábrica, descobriu-se que o esquema de pintura adicionava cerca de 1 kg de peso ao RB20.

Essa diferença de desempenho custa 0,03 segundos por volta e, com base nos resultados recentes, a equipe concluiu que seria melhor não arriscar comprometer seus esforços 'apenas' por marketing.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Antes do GP de Singapura, a equipe já confirmou que o plano de pintura personalizada precisou ser abandonado no momento e seguirá utilizando suas cores normais até o fim da campanha.

"Infelizmente, quando chegamos à fase de testes de como alguns designs REBL CUSTMS poderiam ficar, na vida real, no RB20, descobrimos que a tinta usada para criar essas pinturas personalizadas de aquisição completa do carro adicionou peso imprevisto e indevido à carroceria do RB20", explica o comunicado da Red Bull.

"Como é previsto, qualquer peso adicional compromete o desempenho e a equipe continua priorizando tornar esse carro o mais competitivo possível para o restante da temporada de 2024".

"Como resultado, é com pesar que devemos informar que a equipe tomou a decisão de não usar as pinturas REBL CUSTMS no RB20 nos GPs de Singapura e dos Estados Unidos".

O peso do carro tem sido uma questão para as equipes de F1 nos últimos anos. Isso porque existe um limite que precisa ser respeitado e o esquema de pintura costuma sofrer alterações e retirada de tinta ao máximo. Inclusive, os times pensam em reduzir o uso do preto em seus carros.

O chefe da FIA para assuntos de monopostos, Nikolas Tombazis, disse: "Um dos problemas é que os carros têm um pouco de carbono em excesso, obviamente por causa do peso da tinta, então os carros têm um pouco de preto demais".

"Também houve muito trabalho de todas as equipes para mudar o tipo de tinta ou, na verdade, muitas delas hoje em dia são películas extremamente finas, para manter o peso o mais baixo possível".

