Cinco anos depois, a Fórmula 1 abriu nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades para o GP da China, quinta etapa da temporada 2024. E no único treino livre do fim de semana, onde o já limitado tempo de pista foi reduzido devido a um bizarro incêndio na grama, Lance Stroll foi o mais rápido, com Oscar Piastri em segundo.

Max Verstappen foi o terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Alex Albon, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas.

A F1 volta a Xangai pela primeira vez desde 2019, com a prova sendo cancelada entre 2020 e 2023 por conta da pandemia da Covid-19. E este retorno é marcado por críticas. A categoria escolheu o GP da China para sediar a primeira sprint de 2024, e os pilotos questionaram a decisão devido ao longo período de afastamento da pista, com a quantidade limitada de treinos.

E, na chegada a Xangai, outra dúvida se levantou: o recapeamento. O tratamento, com uma camada de betume fluido na parte superior, deixou muitas interrogações entre pilotos e equipes, que se preparam para mudanças drásticas nas condições de pista ao longo do fim de semana.

Com tantas questões em jogo, os pilotos não perderam tempo e logo foram à pista assim que foi iniciada a regressiva de 60 minutos do único treino livre do fim de semana com diferentes estratégias de pneus.

Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min38s98, tendo Pérez em segundo a 0s068, Hulkenberg em terceiro a 0s382, com os três de médios. De duros, Stroll e Alonso fechavam o top 5 a 0s916 e 1s010. Hamilton era o 13º, com Sainz em 15º e Leclerc em 16º.

Mas a sessão logo foi interrompida por um motivo inusitado: um incêndio começou repentinamente na grama do lado interno da curva 7. Diferentemente dos finais de semana normais, o relógio foi paralisado, já que esse é o único treino livre do fim de semana.

Usando os pneus macios, a Ferrari assumia a liderança a 20 minutos do fim com uma dobradinha. Leclerc liderava com 01min38s090, 0s292 à frente de Sainz, com Verstappen e Pérez, de médios, na sequência, enquanto Ocon completava o top 5.

No final, foi Lance Stroll quem terminou à frente com 01min36s302, botando mais de 0s3 para Oscar Piastri em segundo, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Alex Albon, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas.

A Fórmula 1 volta à pista de Xangai mais uma vez nesta madrugada de quinta para sexta. Às 04h30 acontece a classificação para a corrida sprint, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades do GP da China. Não perca!

