O último fim de semana foi movimentado para Sebastian Vettel. Depois de conseguir seu primeiro pódio em uma temporada atípica da Ferrari e ser escolhido como "Piloto do Dia" em votação popular, o piloto alemão teve sua nacionalidade “trocada” com a do mexicano Sergio Perez durante a cerimônia de premiação do GP da Turquia.

Ainda após a corrida, ele fez questão de rebater seus críticos e disse ter ficado “em choque” com a pergunta de um jornalista.

A atenção do mundo da Fórmula 1 com o fim do GP da Turquia foi para a vitória de Lewis Hamilton, que lhe garantiu o heptacampeonato da carreira. Talvez toda a emoção do momento tenha causado uma pequena distração na comissão organizadora, que confundiu as nacionalidades de Sergio Pérez e Sebastian Vettel.

No início da cerimônia do pódio e com os três pilotos em seus devidos lugares, as bandeiras que apareciam acima do piloto mexicano e alemão estavam invertidas. Vettel estava abaixo de uma bandeira mexicana, enquanto Pérez estava sob uma alemã.

Para corrigir o erro, a produção colocou o logotipo da Fórmula 1 no espaço do pódio, onde as bandeiras da nacionalidade de cada piloto são exibidas digitalmente. Foi perto do final da cerimônia que o descuido foi corrigido.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ainda após a corrida, o alemão respondeu os críticos de sua performance nesta temporada. Questionado por um jornalista sobre se achava que esse pódio “demonstrava que mesmo depois de uma temporada difícil ainda é capaz de ter a qualidade de um piloto tetracampeão”, Vettel respondeu “estou em choque pela maneira como você fez essa pergunta, não acredito”.

“Na F1 tudo se move muito rápido. Dirigimos os carros mais rápidos e sempre julgam você com base na sua última corrida", emendou, na conferência de imprensa da FIA.

“Já disse que tivemos uma temporada difícil. Em alguns momentos ficou claro que não estive na minha melhor forma. Apesar disso, nunca duvidei que posso fazer um bom trabalho com o carro e não sinto que isso tenha mudado", completou.