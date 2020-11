F1: Mick Schumacher deve testar em Abu Dhabi com a Haas; entenda

Filho do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher e líder da atual temporada da Fórmula 2, o jovem alemão Mick Schumacher deve pilotar pela Haas nos testes de pós-temporada da F1 2020 em Abu Dhabi, informa o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Mick já deveria ter participado do primeiro treino livre para o GP de Eifel, na Alemanha, pela Alfa Romeo, mas as condições climáticas impediram a realização da sessão em Nurburgring. Poucos meses depois, Schumacher terá uma segunda chance.

Entretanto, o foco do piloto de 21 anos neste momento está na a conquista do título da F2. Ele tem vantagem de 22 pontos sobre Callum Illot, outro competidor que integra a Academia da Ferrari.

O britânico, aliás, também vai mostrar suas habilidades em Abu Dhabi, correndo pela Alfa. Antes, as duas corridas restantes da F2 em 2020 serão realizadas nos próximos dois fins de semana, no Bahrein, junto com a F1.

De todo modo, os indícios apontam para Schumacher correndo pela Haas na F1 em 2021. Há contato entre as duas partes, mas por enquanto o contrato ainda não foi assinado. Sabe-se, porém, que Mick é um dos favoritos para uma vaga. A outra deve ser do russo Nikita Mazepin.

