Christian Horner, chefe da Red Bull, diz que Sergio Pérez alcançou o resultado esperado no GP da Espanha após largar em 11º, mas avisa que a equipe precisa dele mais acima no grid. Sergio Pérez, cujo contrato com a Red Bull foi renovado para 2026, teve mais um fim de semana complicado — e a equipe quer resultados melhores.

O resultado foi o primeiro ponto conquistado por Sergio Pérez depois dos abandonos em Mônaco e Canadá, onde ele também se classificou bem atrás, mas só iguala o oitavo lugar conquistado há um mês em Emilia Romagna.

"Antes da corrida, as simulações diziam que o oitavo lugar era o máximo a partir do 11º lugar no grid", comentou Horner, analisando o dia de Pérez, que havia se classificado em oitavo no sábado, mas que precisava pagar uma punição de três posições após o GP do Canadá.

"Ele fez isso hoje, nós fizemos isso com uma estratégia de três paradas. Espero que ele ganhe confiança com essa corrida e que leve isso para os próximos finais de semana, que serão importantes para ele", acrescentou Horner. A próxima corrida será na Áustria, casa da Red Bull.

Sergio Pérez passou as primeiras voltas da corrida na Espanha atrás de Nico Hulkenberg. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A queda de desempenho de Pérez vem depois de um início de temporada muito bom, em que ele subiu ao pódio em quatro dos cinco primeiros grandes prêmios, além de se classificar consistentemente nas primeiras posições.

Questionado sobre as razões da perda de ritmo do piloto, Horner culpou a falta de confiança e insistiu que esperava que o GP da Espanha o ajudasse.

"Acho que ele teve algumas corridas difíceis, as coisas não saíram como ele queria, e ele é um piloto que precisa de confiança. Ele está de volta aos pontos, fez uma corrida decente e espero que ele tire alguma confiança disso para as próximas corridas", comentou.

A vitória de Max Verstappen em Barcelona, juntamente com os quatro pontos de Pérez, permitiram que a Red Bull fosse a equipe com mais pontos no campeonato de construtores.

"Se não estou enganado, acho que aumentamos a diferença hoje", disse ele quando perguntado se estava preocupado com o campeonato de construtores."

"Precisamos que o 'Checo' comece a brigar e ele sabe disso, a equipe sabe disso. Se ele estiver em oitavo lugar, você perde opções estratégicas, como dividir suas estratégias e assim por diante. Nas primeiras quatro ou cinco corridas deste ano, 'Checo' foi fantástico. Só precisamos que ele volte a isso."

