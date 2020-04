Relembre todos os carros de Nelson Piquet na F1

Há exatos 40 anos, Nelson Piquet cruzava a linha de chegada em primeiro no GP de Long Beach da F1 e colecionava sua primeira vitória na categoria, dando início a uma das grandes eras do Brasil no automobilismo mundial, após o sucesso de Emerso Fittipaldi.

Ao todo, Piquet somou 23 vitórias, 60 pódios, 24 poles, além de três títulos mundiais. Relembre a carreira de 'Nelsão' com todos os seus carros durante o período na F1.