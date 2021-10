Após rumores de uma compra praticamente certa da Sauber, que administra a Alfa Romeo, por Michael Andretti em negociação com a Islero Investments, as conversas parecem ter estagnado e agora dividem opiniões dentro do grupo que recebeu a proposta. Segundo informações do veículo The Race, as chances do acerto se concretizar agora são de "50%".

De acordo com fontes próximas ao site, metade da empresa deseja aceitar a oferta do empresário e a outra crê que a equipe valerá mais daqui a dois anos, pelo teto de gastos na Fórmula 1 e restrições técnicas que fariam o time estar melhor financeiramente e mais competitivo.

Caso a resposta da oferta fosse unânime, o anúncio da compra do grupo pela Andretti poderia ser anunciado já no GP dos Estados Unidos, marcado para este fim de semana. O negócio é apoiado pelo bilionário Finn Rausing, que investiu na Sauber e poderia recuperar uma parte com a aquisição.

Além da entrada na categoria máxima de uma das equipes mais tradicionais da Indy, Michael Andretti também estaria interessado em levar Colton Herta para a Alfa Romeo, apesar da superlicença ser um empecilho. O americano de 21 anos é um dos principais destaques da divisão, com seis vitórias, nove pódios e um terceiro lugar no campeonato de pilotos de 2020.

Ele foi cotado para participar de um dos treinos livres de sexta-feira, mas isso logo foi negado e a escuderia suíça seguiu os trabalhos com sua dupla Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

Valtteri Bottas é um dos nomes confirmados na equipe para a próxima temporada e a segunda vaga é a única do grid em aberto. Além de Herta, Guanyu Zhou e Nyck de Vries também são especulados.

