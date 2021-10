A Williams anunciou uma adição à sua Academia de Pilotos na Fórmula 1: Logan Sargeant. O americano, que terminou em sétimo na Fórmula 3 neste ano, seguirá na categoria no ano que vem, por não ter orçamento para subir à F2.

Sargeant faria um teste na Indy com a AJ Foyt na próxima semana em Barber Motorsports Park, mas a sessão foi cancelada.

A Williams aproveitou o GP dos Estados Unidos em Austin neste fim de semana para fazer o anúncio do piloto americano, em um acordo de longo prazo.

"Estou muito feliz por me juntar à Academia de Pilotos da Williams", disse. "É uma equipe que não tem apenas uma história fantástica, mas um histórico na pista de trazer jovens talentos à Fórmula 1. Estou muito animado por começar a trabalhar com a equipe".

Williams disse que usará Sargeant para "conduzir trabalhos no simulador e ajudar com o desenvolvimento do carro como parte do acordo de longo prazo, fazendo uma imersão completa à equipe tanto na pista quanto na fábrica em Grove".

"Estou incrivelmente feliz em receber Logan à Academia de Pilotos da Williams", disse o CEO Jost Capito.

Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ele demonstrou seu talento na Fórmula 3, entregando resultados fortes consistentemente em um grid muito competitivo. Estou orgulhoso que a Williams terá um papel em apoiar sua progressão e crescimento".

A Williams tem vários jovens talentos ligados à sua Academia, incluindo Jack Aitken, que correu no lugar de George Russell no GP de Sakhir de 2020, a atual campeã da W Series Jamie Chadwick e o piloto da F2 Roy Nissany.

Essa é a primeira ligação de Sargeant com uma equipe de F1 após impressionar em sua passagem por categorias juniores, terminando no top 3 da Fórmula 4 Britânica em 2019.

Antes de voltar à F3 neste ano com a Charouz, Sargeant considerava uma mudança para carros esportivos, tendo feito duas aparições na European Le Mans Series na Turquia.

