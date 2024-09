F1 - Newey: "Assim como Vettel, Verstappen está sendo demonizado"

Adrian Newey, que foi anunciado pela Aston Martin nessa terça-feira - com início do trabalho marcado para começar a partir de março de 2025 - expressou sua irritação a tendência da mídia britânica em "demonizar" pilotos como faziam com Sebastian Vettel e como estão fazendo com o tricampeão mundial de Fórmula 1 da Red Bull Max Verstappen.

Em entrevista ao podcast High Performance, Newey avaliou: "Max é dono de si mesmo e incrivelmente maduro. Acho que as pessoas que estão olhando de fora não reconhecem e não entendem totalmente Max. É exatamente como foi com [Sebastian] Vettel", avaliou.

"Os dois têm sido um pouco difamados às vezes, o que eu acho muito injusto, e talvez isso tenha um pouco a ver com a mídia britânica. A Sky [Sports] tem uma enorme influência em todo o mundo. Sua cobertura é realmente internacional, mas eu diria que ela é bastante nacionalista e isso pode ter uma nuance diferente", seguiu.

"Esse é frequentemente o caso do jornalismo no momento: há uma tendência de glorificar ou desprezar as pessoas," concluiu.

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!