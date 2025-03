Oscar Piastri, piloto australiano da McLaren, esteve muito próximo de começar a primeira corrida da temporada 2025 da Fórmula 1 na pole, mas acabou perdendo para Lando Norris.

Com o favoritismo da casa, Piastri conquistou o segundo lugar do grid de largada do GP da Austrália, ao lado do companheiro de equipe, Lando Norris, na primeira fila.

No entanto, Piastri disse em sua entrevista pós-treino classificatório que sentiu que tinha um pouco mais de tempo em sua volta, o que foi suficiente para o segundo lugar, mas não para segurar Norris, que tomou a pole por 84 milésimos de segundo de diferença.

Apesar disso, o jovem australiano afirmou não estar insatisfeito e que está feliz por estar na primeira fila para a primeira corrida da temporada, que começa às 1h, no horário de Brasília, no domingo:

"Estou bastante satisfeito, é ótimo começar o ano na primeira fila. Estou feliz com a forma como a classificação foi feita, só não tive voltas suficientes no Q3, mas a temporada é longa, então é um bom começo".

"Talvez eu tenha deixado um pouco de lado a minha volta, mas estou feliz por começar na primeira fila e por ter um bom começo", disse Piastri, que começa sua terceira temporada na F1.

