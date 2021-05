Após a terceira vitória de Lewis Hamilton em quatro etapas, a Mercedes abriu uma boa vantagem para a Red Bull no Mundial de Construtores da Fórmula 1. Mas a equipe alemã não acredita que está com folga, principalmente por acreditar que, na próxima corrida, em Mônaco, a rival é a favorita.

Apesar da vitória de Hamilton em 2019 com Sebastian Vettel em segundo, o carro da Red Bull sempre foi visto como feito para as ruas do principado, por ser uma prova que se encaixa nas características dos projetos de Adrian Newey.

A própria Red Bull aposta alto em Mônaco, contando com a prova para reduzir os 29 pontos que a Mercedes abriu para a equipe austríaca com a vitória de Hamilton e o terceiro lugar de Bottas nas duas últimas etapas, enquanto Sergio Pérez ainda não consegue acompanhar o ritmo dos três primeiros.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, falou sobre como a equipe analisa a etapa de Mônaco em meio a fatores "desconhecidos".

"Na verdade, não é um desafio tão grande neste sentido, porque todos os anos vamos para Mônaco, é um pouco desconhecido. É um circuito incomum, e o carro e os pneus evoluíram desde a última vez, mas tivemos anos recentes em que tínhamos um carro perfeitamente bom, mas o final de semana foi complicado porque não o colocávamos na janela ideal".

Shovlin acredita que a Red Bull é a favorita para a corrida devido ao fato do carro da equipe se encaixar melhor às características da pista, mas vê a performance em Barcelona como um bom indicador.

"Então, não acho que será particularmente um problema. É um circuito em que você pode adaptar muito o carro. No papel, diria que se encaixa melhor à Red Bull do que nós, parcialmente porque vínhamos correndo com nosso ajuste de máximo downforce".

"Então, no papel, provavelmente é uma corrida para eles, mas, sabe, tivemos bom ritmo na baixa velocidade aqui [Barcelona], algo que normalmente é um bom indicador para Mônaco. E lá é uma corrida muito difícil de vencer, mesmo que chegue com o melhor carro e pacote".

"Vamos ver onde estaremos. Se não formos os mais rápidos, vamos garantir que tornaremos a vida deles difícil".

