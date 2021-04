Sebastian Vettel sente que precisa ser mais paciente e esperar ter “aquela última gota de confiança” com o carro da Aston Martin.

Vettel foi eliminado na segunda parte do treino classificatório da Fórmula 1 para o GP da Emilia Romagna em uma sessão movimentada, terminando em 13º.

Isso marcou a segunda derrota consecutiva do tetracampeão na classificação para o novo companheiro de equipe Lance Stroll, que terminou em 10º lugar - dois décimos mais rápido.

Após a classificação em Ímola, Vteel disse que ainda não sente confiança total no AMR21.

“Obviamente estamos bem no meio do pelotão e está muito apertado, então alguns décimos podem fazer uma grande diferença”, disse.

“Eu estava mais feliz com a sensação do carro, mas talvez ainda faltasse aquela última gota de confiança. No geral, acho que está melhorando. Como eu disse, está bem apertado, então veremos amanhã."

“Talvez tenhamos um pouco de chuva e isso talvez nos ajude.”

O piloto da Aston Martin disse que "perdeu um pouco" na última volta do Q2 em comparação com o melhor desempenho que teve.

“Obviamente, não sou um cara muito paciente, então não quero esperar”, disse.

“Mas está ficando muito melhor. Em uma pista como essa em particular, você precisa da máxima confiança para extrair tudo."

“Ainda não cheguei lá, mas é apenas a segunda corrida, então acho que tenho que ser um pouco mais paciente.”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O alemão explicou que a filosofia diferente do carro estava fazendo com que ele demorasse mais para ganhar velocidade.

“O carro é bem diferente do que eu estava acostumado no passado”, disse.

“Há algumas coisas, hoje em dia com pneus, e como você configura o carro, etc., pode fazer grandes diferenças."

“É por isso que acho que está demorando um pouco mais do que o normal", concluiu.

F1 2021: POLE 99 de Hamilton e Pérez INCOMODA Verstappen para o GP da Emilia Romagna, em Ímola | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.