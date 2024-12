F1: Norris aparece no fim e garante pole para o GP de Abu Dhabi

O último treino classificatório da Fórmula 1 de 2024 foi realizado neste sábado, visando o GP de Abu Dhabi.

Lando Norris foi o pole position, com 1min22s595, à frente de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri em 0s209. Max Verstappen será o terceiro no grid.

Charles Leclerc, que briga pelo vice de pilotos, ficou no Q2, após ter seu melhor tempo deletado por limites de pista. Na prática, o monegasco será o último do grid, já que cumpre pena de 10 posições por utilizar uma bateria a mais do que permitido no ano.

Lewis Hamilton, que faz seu último fim de semana com a Mercedes, não conseguiu avançar ao Q2, terminando com o 18º tempo. Com a punição de Leclerc, ele será o 17.

O Treino

Q1

Stroll foi o primeiro a fazer volta rápida no Q1, com 1min24s366, uma marca facilmente batida pela concorência nos minutos seguintes. Sainz assumiu a ponta após pequeno rodízio, com 1min23s487, seguido por Verstappen, Magnussen, Piastri e Norris.

Mais tarde, Pérez que estava chegando ao drama de não passar ao Q2, conseguiu que uma volta deletada por causa dos limites de pista fosse recolocada. Com isso, o mexicano subiu para a terceira posição.

Bottas surpreendeu e chegou a liderar nos segundos finais, mas Leclerc recolocou ordem na casa e cravou 1min23s302.

Hamilton acabou não conseguindo passar para o Q2, terminando na 18ª colocação em seu último quali com a Mercedes. O heptacampeão fez sua última tentativa com um cone sob o assoalho, após Magnussen fugir da Mercedes e - sem querer - jogar o artefato no meio da pista. Junto com o inglês, ficaram pelo caminho: Albon (16º), Zhou (17º), Colapinto (19º) e Doohan (20º).

Q2

O início do Q2 foi atrasado para a recolocação do cone 'retirado' por Magnussen. Quando o treino foi reiniciado, Verstappen cravou 1min22s998, o melhor tempo do fim de semana.

Norris reagiu, mas ficou a um décimo do rival da Red Bull. Sainz, Hulk e Russell completavam o top 5 nos primeiros minutos.

Nos segundos finais, Leclerc chegou a assumir a liderança, mas teve seu tempo deletado por causa dos limites de pista. Com isso, ele ficou na 14ª posição, e com mais 10 posições de punição, ele será o último. Sainz foi o mais rápido, superando Verstappen em 0s013.

Foram eliminados: Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc e Magnussen.

Q3

Verstappen iniciou o Q3 na frente, com 1min22s945, mesmo quase rodando na última curva. Norris vinha logo na sequência a quatro milésimos. Piastri foi o terceiro, assim como Pérez, com uma volta que anteriormente foi considerada fora dos limites de pista. Sainz era o quarto após a primeira tentativa, seguido por Hulkenberg.

Na decisão, Hulkenberg chegou a liderar, mas foi superado por Piastri e Norris, que cravou 1min22s595. Verstappen ficou na quinta colocação.

A largada para o GP de Abu Dhabi está prevista para às 10h, horário de Brasília.

ATUALIZAÇÃO: Após o quali foi constatado que Nico Hulkenberg realizou duas ultrapassagens no túnel de saída dos boxes e que por isso perdeu três posições de grid. O alemão será o sétimo agora.

Grid de largada GP de Abu Dhabi

