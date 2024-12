Nico Hulkenberg teve uma classificação surpreendente, conquistando o P4 para a última corrida na temporada de 2024 na Fórmula 1. No entanto, estava sendo investigado por infringir as regras na saída do pit lane.

O piloto ultrapassou dois carros no túnel na saída do pit lane, ganhando vantagem na classificação, o que não é permitido pelas regras da FIA.

No documento oficial, é revelado que o competidor da Haas perde três posições no grid de largada, desta maneira, Max Verstappen sobe e será quarto, Pierre Gasly será quinto e George Russell sexto. Hulkenberg larga apenas como sétimo.

Quem também se beneficiou de punição por parte de outros pilotos foi Charles Leclerc. O monegasco deveria largar como 20° após fazer trocas em seu carro, mas a penalização de cinco posições de Franco Colapinto o colocou como 19°.

A saída dos boxes de Abu Dhabi é única, pois cruza por baixo da pista através de um túnel estreito, o que levou o diretor de provas da FIA a enviar uma nota atualizada na sexta-feira, lembrando os pilotos que ultrapassar outros carros é proibido, a menos que o carro à frente tenha um problema mecânico óbvio.

Mas antes da última rodada de tentativas no Q1, Hulkenberg quebrou essa diretriz, ultrapassando tanto Carlos Sainz quanto o piloto da Alpine, Jack Doohan, enquanto os pilotos saíam lentamente dos boxes à procura de um espaço. Ele quase foi empurrado para a parede por Lance Stroll, da Aston Martin, destacando ainda mais o risco de segurança de tentar ultrapassar em uma saída de boxes tão estreita.

Nos reunião com os comissários, Hulkenberg argumentou que não teve escolha a não ser passar os carros à frente para garantir que conseguisse completar sua última volta, mas os comissários disseram que essa não era uma justificativa válida para quebrar as regras, tentando evitar situações perigosas.

"O piloto não contestou durante a audiência que não seguiu as instruções do diretor de provas, mas afirmou que não teve outra opção senão infringir as regras para conseguir completar uma volta", diz o veredito dos comissários.

"Embora os comissários reconheçam que a posição dos boxes da equipe limita suas opções para enviar os carros para a pista, isso nunca pode ser usado como desculpa para infringir quaisquer regulamentos".

"A proibição de ultrapassagens em certas áreas, como a área dos boxes ou, neste caso, a saída dos boxes, é implementada para evitar situações potencialmente perigosas, e portanto os comissários determinam que uma penalização no grid é justificada neste caso"...

