Após fortes chuvas adiarem a classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, 'cobrou' o CEO da F1, Stefano Domenicali, por melhores pneus de chuva na categoria, o que foi respondido pela fornecedora de compostos oficial do campeonato, a Pirelli.

A manifestação de Hamilton foi feita ao vivo, na F1TV, no momento em que Domenicali explicava a decisão de transferir o quali de sábado para a manhã de domingo, argumentando que "correr nessas condições é impossível". Foi aí que o heptacampeão mundial 'interrompeu' o italiano e fez a 'cobrança'.

Na esteira da demanda de Lewis, o pleito para o retorno dos cobertores de pneus para compostos azuis, de chuva extrema -- as 'mantas térmicas' foram abolidas ano passado. "Vocês deveriam ter nos mandado sair [para a pista], isso é ridículo, deveríamos sair!", disse o sorridente e brincalhão Hamilton a Stefano.

"Se vocês nos dessem pneus para pista molhada ou cobertores melhores, poderíamos correr nessa situação. Estou colocando-o na berlinda agora mesmo", seguiu o piloto da Mercedes na 'brincadeira com fundo de verdade'.

A eficiência dos pneus para molhado da Pirelli é, há muito tempo, ponto de crítica entre os pilotos de F1. Pelo composto intermediário ser muito mais eficiente, os pneus para chuva extrema têm uso limitado, pois as condições em que são melhores que os intermediários são extremas demais para os carros da F1.

Melhorias no horizonte?

Chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola reconheceu que a fabricante tem de melhorar o desempenho de seus pneus de chuva, com desenvolvimento em andamento para 2025. Mas ele explicou que faltam dados de testes de pneus para chuva nos circuitos mais exigentes para dar passos maiores, já que é muito mais difícil organizar testes com pneus para chuva. "É verdade que precisamos melhorar o desempenho do pneu de chuva extrema para gerar uma relação adequada com o intermediário", admite.

"Essa é a nossa meta. No próximo ano, teremos um novo pneu para pista molhada com algumas pequenas modificações, porque infelizmente não tivemos a possibilidade de fazer um teste adequado com o pneu para pista molhada em um circuito de alta severidade. É exatamente isso que falta", seguiu.

"Mudamos um pouco o padrão da banda de rodagem, trabalhamos na construção e em um novo composto. Encontramos uma melhora. Não sei dizer se é suficiente ou não", ponderou Isola, que também destacou que, embora não pudesse falar pelo diretor de provas Niels Wittich, a sua decisão de cancelar a classificação no sábado provavelmente teve vários outros fatores de segurança por trás, não só o desempenho dos pneus da Pirelli.

O safety car na pista no molhado Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Não sei por que Niels decidiu não dar sinal verde para a sessão, não sei se foi por causa da visibilidade, da água parada, do risco de aquaplanagem ou de qualquer outro elemento. Não falei com Niels, portanto não tenho informações sobre isso. Temos plena consciência de que precisamos melhorar o desempenho do pneu extremo, mas você pode correr com esses pneus molhados, não é que você não possa correr", argumentou Isola.

Como parte do programa de desenvolvimento de pneus para pista molhada da Pirelli, a Mercedes participou de um teste em Magny-Cours no mês passado. O teste foi conduzido pelo alemão Mick Schumacher e pelo britânico George Russell, mas Hamilton não participou.

No primeiro dia do teste, Schumacher ficou restrito a só 29 voltas, pois a pista estava molhada demais para uma atividade significativa, o que enfatizou ainda mais os problemas de longa data da F1 com o clima. As outras opções da Pirelli para testar compostos para molhado são Fiorano ou Paul Ricard.

