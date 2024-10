Depois de ver o pódio escapar por entre seus dedos no GP dos Estados Unidos, Lando Norris classificou a corrida em Austin como o "momento decisivo" na disputa pelo título mundial de 2024 da Fórmula 1. O piloto da McLaren perdeu terreno para Max Verstappen, que conseguiu aumentar a diferença para 57 pontos.

Antes da corrida, Norris tinha a diferença de 52 pontos e parecia ter ritmo para garantir ficar nas primeiras posições. No entanto, após uma largada difícil - que o tirou da pole e o deixou como quarto colocado -, o britânico travou uma intensa disputa com Verstappen pela terceira colocação.

Na volta 52, no entanto, os dois carros enfrentaram uma polêmica ao escaparem da pista. Lando foi punido com cinco segundos por ultrapassar o tricampeão fora do traçado - essa também já era a quarta vez que o carro da McLaren 'escapava'.

Ao ser questionado sobre o momento polêmico, Norris explicou que o resultado não muito positivo realmente coloca a disputa em um ponto crítico.

"Esse é um momento decisivo. Mas nós chegamos aqui com a cabeça aberta, sem esperança de dominarmos ou ganharmos alguma coisa. O fato das Ferraris serem tão rápidas prova que eles são tão competitivos quanto nós".

"Mesmo se tivéssemos saído como primeiros na Curva 1, eu nunca teria conseguido terminar como primeiro ou segundo, o máximo possível ser terceiro".

"O único cara que eu tinha que perseguir era Max e esse foi o cara que eu não bati. Então foi um fim de semana sem sucesso".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris ainda defendeu que é um momento que precisa ser estudado e ele mesmo precisa trabalhar em suas habilidades se quiser continuar na disputa, mas explicou que o fim de semana foi "destrutivo" na disputa contra o tricampeão.

"Eu tentei. Mas não foi o suficiente, nós temos muito trabalho a fazer e eu preciso trabalhar em mim mesmo. [...] Foi bastante destrutitvo para o impulso".

Andrea Stella, por sua vez, defende que a McLaren não esperava que o fim de semana fosse tão positivo e eles sabiam que teriam problemas no Circuito das Américas.

"Comparando com Singapura, aqui há mais zonas de frenagem e baixas velocidades e muito vento. E nós sabemos que nessas condições, nossos carros não desempenham da melhor forma".

O chefe da McLaren ainda disse que a equipe não ficou muito surpresa com o desempenho das Ferraris e a dobradinha de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Eles têm sido rápidos nas últimas corridas. No entanto, eles não têm sido capazes de maximizar o potencial".

"Em Baku, Leclerc, para ser justo, definitivamente estava em condições de vencer a corrida. Em Singapura, nós esperávamos que Leclerc fosse competitivo pela pole position e vencer a corrida. Então não estamos surpresos".

NORRIS PUNIDO POR INCIDENTE COM MAX: é JUSTO? Leclerc vence em 1-2! | Rico Penteado e Nicolas Costa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!