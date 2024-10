A McLaren explicou por que não pediu a Lando Norris que deixasse Max Verstappen passar depois da batalha fora da pista na Curva 12 do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, que levou a uma penalidade para o britânico.

Nos estágios finais de Austin, Norris estava perseguindo Verstappen pelo terceiro lugar quando ele finalmente passou por fora na reta traseira do COTA a quatro voltas do final. O tricampeão estava por dentro na curva 12 à esquerda e olhou para a frente no ápice, antes de sair da pista na saída e levar o britânico com ele para a área de escape.

Norris manteve a posição até o final, mas os comissários lhe aplicaram uma penalidade de cinco segundos por sair da pista e ganhar vantagem, o que o rebaixou para a quarta posição, atrás de seu rival no título.

Trata-se de uma penalidade mais branda do que os 10 segundos habituais, porque os comissários aceitaram que Norris não teve escolha a não ser sair da pista devido à linha de Verstappen.

O piloto da McLaren e sua equipe discutiram brevemente se ele deveria devolver a posição ou não, e como o britânico tinha o carro mais rápido e uma vantagem de vida útil dos pneus, ele provavelmente poderia ter feito outras tentativas de ultrapassar o holandês. Mas a equipe tinha tanta certeza de que Norris estaria livre que não viu motivos para deixar Verstappen passar.

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Todas as pessoas envolvidas nessa interpretação concordaram plenamente: essa situação não precisava ser investigada. E, no mínimo, achamos que a investigação deveria ser pelo fato de Max ter empurrado Lando para fora da pista", explicou Stella.

"Foi o que pensamos que aconteceria quando vimos que o caso estava sendo investigado. Então, para nós, não havia necessidade de devolver a posição".

Verstappen escapou da sanção por empurrar Norris porque foi considerado à frente no ápice da curva, mas, de acordo com Stella, o fato do piloto da Red Bull não ter conseguido manter seu próprio carro na pista significa que a excursão dele e de Norris fora da pista deve se anular.

"Acho que [estar] à frente do ápice, em relação à interpretação da manobra de ultrapassagem, não é a parte relevante", acrescentou.

"Acho que o carro defensor vai direto para o ápice - verificamos o vídeo várias vezes - ele está indo direto, saindo da pista tanto quanto Lando está fazendo e não dando chance para Lando completar a manobra".

"Os dois carros saem da pista, então acho que os dois carros estão ganhando vantagem, se é que estão ganhando vantagem. Então, para nós, essa manobra foi pelo menos neutra. Mas quando vi que havia um 'sob investigação', tive certeza de que era porque Max empurrou Lando para fora da pista".

"Na verdade, dissemos a Oscar imediatamente para se certificar de que ele fechasse a cinco segundos de Max, porque poderia haver uma posição em jogo. Portanto, a interpretação dessa situação entre a McLaren e os comissários é totalmente oposta", concluiu Stella.

NORRIS PUNIDO POR INCIDENTE COM MAX: é JUSTO? Leclerc vence em 1-2! | Rico Penteado e Nicolas Costa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!