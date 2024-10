Na etapa da GP dos Estados Unidos, Franco Colapinto conquistou a volta mais rápida no fim da etapa e parecia feliz com o feito, principalmente porque estava como 10° colocado. No entanto, Esteban Ocon foi chamado para o box e voltou calçando pneus macios para 'roubar' o ponto extra.

A manobra do francês permitiu que a Williams chegasse apenas aos 17 pontos, enquanto a Alpine ficou com 13, como nona colocada na Fórmula 1.

Após a prova, o argentino brincou com o feito de Ocon e 'reclamou' de ter perdido o ponto extra que estava ajudando sua equipe.

"A volta mais rápida foi feita pelo francês [Ocon], por que eles trocam os pneus, mano? Precisamos salvar o planeta. Poderia me devolver", brincou em entrevista.

Quem também foi questionado sobre o assunto foi Ocon, que lamentou ter tirado o ponto extra de Colapinto, mas entende que a disputa está acirrada no fundo do grid.

"Sinto pena dele porque ele mereceu, para ser justo, mas é assim que as coisas são".

Importante lembrar que Colapinto não está garantido no grid para 2025, principalmente porque Carlos Sainz foi contratado pela Williams e a única vaga disponível é a da Sauber/Audi, que ainda não definiu quem será seu segundo competidor.

