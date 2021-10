F1: Norris diz que spray do GP da Turquia foi o 'mais assustador'

Lando Norris disse que o spray "assustador" lançado pelos carros de Fórmula 1 no molhado GP da Turquia tornou as coisas muito mais difíceis para os pilotos. Com a corrida de Istambul sendo atingida por condições adversas, já que a garoa e nuvens baixas fizeram com que o circuito nunca secasse totalmente, os pilotos tiveram dificuldades para administrar seus pneus.

Para o britânico da McLaren, algo que se destacou quando ele fez um movimento para subir na ordem foi a visibilidade limitada no início.

"Nas voltas pelo grid, basicamente não consegui ver nada", explicou o piloto. "Eu estava com muito medo do quão ruim estava, mas acho que na primeira volta consegui abrir uma folga e controlar muito bem a partir dali. Acho que é porque a água ficou um pouco na superfície e obviamente não secou, ​​então sempre tem aquele pouco de líquido."

O GP da Bélgica deste ano teve de ser cancelado após três voltas atrás do safety car por causa de preocupações com a falta de visibilidade em condições molhadas. Norris disse que o que ele experimentou na Turquia não foi bom, e não ajudou pela água misturada com algum conteúdo oleoso - que grudou nos carros e visores.

Questionado sobre se o spray estava pior em Istambul do que em outros lugares, ele respondeu: "Eu diria um pouco mais, mas é terrível em todas. Só ficou um pouco pior. Na primeira volta, parecia mais uma água oleosa do que apenas água, se isso faz sentido. Então a visão ficou mais embaçada."

Apesar das preocupações de Norris com o spray, o diretor de provas da F1, Michael Masi, nunca acreditou que as condições na Turquia fossem tão ruins quanto na Bélgica: "Depois de falar com vários pilotos depois da corrida, não acho que o spray tenha sido pior do que o de Spa."

Outros pilotos também mencionaram como o spray sujo lhes causou dificuldades na corrida, com Yuki Tsunoda afirmando que isso contribuiu para a rodada que lhe custou um resultado nos pontos.

"Não estava transparente, eu não conseguia ver nada por causa da sujeira e da poeira", comentou o japonês. "Pensei que havia um carro bem atrás de mim, então tive que acelerar forte e rodei. De qualquer maneira, isso arruinou toda a minha corrida, então é uma pena."

