A Fórmula 1 abriu o sábado no Hungaroring com o terceiro e último treino livre para o GP da Hungria. E em meio a temperaturas mais amenas em relação ao que foi visto ontem, a McLaren terminou com uma dobradinha, tendo Lando Norris na ponta, à frente de Oscar Piastri e Max Verstappen no top 3.

Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton.

A sessão, marcada por temperaturas bem mais baixas que as de ontem, começou de forma pouco movimentada, com apenas a Red Bull indo à pista nos primeiros 15 minutos com os pneus duros. Somente quando o TL3 chegava à metade que passamos a ver todos os pilotos com voltas marcadas e o uso dos compostos macios.

Neste momento, Russell liderava com 01min16s826, 0s105 à frente de Norris, com Piastri em terceiro a 0s310, enquanto Sainz e Leclerc completavam o top 5.

Nos minutos finais da sessão, Hamilton causou uma bandeira amarela no segundo setor ao perder o controle do carro e rodar na curva 9, indo parar na grama.

No final, Lando Norris foi o mais rápido com 01min16s098, tendo Oscar Piastri em segundo a 0s044. Max Verstappen foi o terceiro a 0s281. Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton.

A F1 volta ao Hungaroring neste sábado para a sessão classificatória, que determina o grid de largada para o GP da Hungria, a partir das 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil com uma análise completa do dia e projeção para a corrida. Não perca!

