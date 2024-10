F1 - Norris: "Nós demos a volta por cima, a Red Bull também pode"

Depois de ser totalmente dominante durante a temporada de 2023, a Red Bull enfrenta problemas com seu desafiante e corre o risco de perder o campeonato de construtores da Fórmula 1 para a McLaren, que tomou a liderança. Porém, Lando Norris acredita que os taurinos não precisam se desesperar e ainda têm a chance de retomar boas posições.

Depois de um forte início de temporada, os taurinos caíram na classificação recentemente e não vence desde o GP da Espanha, em junho. Essa queda no desempenho permitiu que a McLaren assumisse o controle do campeonato, 41 pontos à frente da Red Bull. Na tabela de pilotos, Norris está apenas 52 pontos atrás de Max Verstappen.

Embora a equipe sediada em Milton Keynes esteja lutando para manter a forma, Norris diz que o time papaia continuará a se esforçar para permanecer na liderança do campeonato.

"Se você voltar ao início do ano, a Red Bull era dominante na época", disse Norris.

"Eles venceram as primeiras quatro ou cinco corridas do ano e nos venceram por margens maiores do que nós os vencemos".

"Eles estão passando por um momento menos difícil do que o nosso no início do ano e são mais competitivos do que nós éramos no início do ano", defendeu o atual competidor de Verstappen.

"Mas nós demos a volta por cima e também acredito que eles podem dar a volta por cima muito rapidamente".

Importante lembrar que, para Lando conquistar a vitória, ele precisa de um verdadeiro 'milagre'. Dito isso, o britânico precisará vencer todas as seis últimas corridas e Sprints, além de ter a sorte de que Verstappen terminará em posições incomuns, abaixo do segundo lugar.

Norris deve contar com a ajuda de Oscar Piastri para 'segurar' o tricampeão e garantir uma maior soma de pontos. No entanto, o trabalho parece bastante improvável e difícil.

