A carreira de Max Verstappen na Fórmula 1 não seria a mesma sem tudo o que ele vivenciou nas categorias inferiores e em seu tempo no kart, onde pôde cultivar a personalidade vencedora insaciável que tem hoje devido à maneira como seu pai, Jos, o tratava.

As famosas histórias do pequeno holandês tendo que sair do carro em que viajavam para as corridas europeias quando ele era apenas uma criança e esperar que seu pai voltasse ao posto de gasolina para buscá-lo não são segredo, e recentemente outra das palavras de Pierre Gasly veio à tona.

O francês é apenas um ano mais velho que o atual campeão, portanto era comum que eles se sobrepusessem em algumas corridas no Velho Continente, mas em uma gravação de um documentário do Canal+, intitulado Né pour gagner [Nascido para vencer], ele revelou algo bastante duro: "Depois de uma corrida na Espanha, eu ganhei e Max [Verstappen] terminou em segundo, atrás de mim".

"Ele voltou e seu pai perdeu a paciência, gritando com ele em holandês, e depois o insultou em inglês com palavras que não vou repetir na câmera, mas não foram agradáveis", continuou o piloto. "Ele agarrou o capacete de Max, agarrou-o e jogou-o nele dizendo: 'não, vá embora, volte para a tenda, você não consegue nem ganhar uma de suas corridas!', então a pressão era óbvia, era uma pressão muito forte, corrida após corrida".

No entanto, tudo isso foi suficiente para que o holandês fosse implacável e não deixasse um centímetro sequer na pista, e ele acabou conquistando três títulos mundiais consecutivos. Mas talvez tudo isso tenha vindo de seu período épico com Michael Schumacher na Benetton, onde Jos Verstappen pouco pôde fazer contra o alemão e recebeu uma lição do então diretor da equipe, Flavio Briatore, de que é preciso ter certeza de vencer primeiro quem estiver do outro lado da garagem.

"Flavio tinha uma forte ligação com Michael, tanto esportiva quanto pessoalmente, então acho que Jos incutiu em Max, desde que ele era muito jovem, que a primeira coisa que você precisa fazer é destruir seus companheiros de equipe e criar esses laços", explicou o ex-piloto Graham Watson em uma entrevista. "Vimos isso nos últimos anos".

