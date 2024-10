Max Verstappen venceu corridas com dois motores diferentes no seu carro de Fórmula 1 da Red Bull: Renault e Honda. No entanto, ele afirma que a sensação com a fabricante japonesa é muito melhor do que com a francesa.

As unidades da Renault causaram muitas dores de cabeça para o holandês por causa das constantes quedas de potência, enquanto que com a Honda isso quase nunca acontecia e os sucessos eram consecutivos. No documentário da Viaplay, "10 anos de Max Verstappen", o tricampeão fala sobre as diferenças entre os dois fornecedores.

"É claro que fizemos coisas divertidas juntos, mas também passamos por momentos bastante frustrantes. No final, você quer vencer e isso não deu certo. Muitas paradas também", diz Verstappen quando perguntado sobre o que ele lembra de seu tempo com os motores Renault.

No entanto, o holandês não se lembra desse período apenas com insatisfação. "No final, a equipe ficou mais forte e foram muitos momentos de aprendizado para mim. Isso testa um pouco sua paciência, mas no final deu tudo certo".

De fato, em 2018, foi anunciado que a Red Bull encerraria sua parceria com a Renault no final da temporada e assinaria um contrato com a Honda, uma mudança ousada, pois até então a fabricante nipônica não tinha tido muito sucesso desde seu retorno à F1 em 2015. A aposta valeu a pena no final, já que os três títulos da F1, em 2021, 22 e 23 foram conquistados com um motor Honda.

Verstappen lembra que estava ansioso para começar a trabalhar com os japoneses. "Eu mesmo fiquei muito empolgado quando Helmut [Marko] me disse que a Honda estava entrando na equipe. Dentro da equipe, isso também deu uma nova energia", diz o piloto. "Tivemos aquela turnê no Japão no Sakura e pudemos ver que o potencial estava realmente lá. Só que eles ainda tinham que encontrar as pessoas certas para realizar o projeto. No final, deu tudo certo!"

"Os europeus podem aprender algo com isso"

No primeiro ano com o motor japonês na traseira, houve vitórias na Áustria, na Alemanha e no Brasil. Foi a glória máxima para todos na Honda.

Verstappen se lembra bem de que as emoções eram claramente visíveis entre os funcionários do Japão após a primeira vitória no Red Bull Ring: "Foi muito emocionante para eles. Eles estavam chorando na garagem, por exemplo. Também foi gratificante para eles, porque obviamente tiveram um começo difícil em seu retorno à Fórmula 1".

A Honda levou alguns anos para 'aquecer', mas no final, junto com a Red Bull e Verstappen, provou ser a melhor nas últimas três temporadas. Em particular, a mentalidade que os japoneses demonstraram impressionou o atual campeão da F1.

"Eles nunca desistem. Os europeus podem aprender algo com isso", disse Verstappen. "Mas é bom ver isso. [Você vê isso] também com os engenheiros [da Red Bull]. Agora estamos trabalhando com culturas diferentes. Eu realmente gosto de fazer parte disso."

