Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, anunciou que a equipe austríaca escolheu Hannah Schmitz como sucessora de Will Courtenay, chefe de estratégia de corrida da Red Bull na Fórmula 1 e que assinou contrato com a McLaren para 2026. O anúncio da equipe papaia da ocorreu na semana passada, nomeando Courtenay como novo diretor esportivo para 2026.

Courtenay não estará na McLaren até 2026, e a Red Bull disse que ele "continuará a fazer parte da equipe, completando seu contrato até meados de 2026", afirmando que "foi oferecido a Will o cargo de diretor esportivo".

A hierarquia de estratégia da Red Bull inclui Courtenay como chefe de estratégia de corrida, Stephen Knowles como engenheiro de estratégia sênior e Schmitz como engenheira de estratégia chefe.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

"Depois de um serviço longo e bem-sucedido, estamos tristes por vê-lo partir, mas desejamos a ele tudo de melhor para esta etapa de sua carreira".

Mas a Red Bull já identificou seu substituto: "Quando você tem sucesso, é natural que as pessoas lhe façam ofertas", disse Marko ao Motorsport-Total. "Temos alguém que pode assumir a posição e essa pessoa é Hannah Schmitz".

"O que oferecemos a Will Courtenay não o interessou. Ele recebeu uma oferta financeiramente mais atraente para o cargo".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!