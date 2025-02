F1: Norris prevê temporada ainda mais acirrada em 2025

Em 2024, a temporada da Fórmula 1 foi marcada por diferentes vitórias que não as de Max Verstappen. Mas, para Lando Norris, é possível que em 2025, pilotos que não são das equipes do top 4 - McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes -, poderão triunfar também.

Sete pilotos venceram mais de uma corrida ano passado, um novo marco na categoria. Todas as vitórias foram dividas entre Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e George Russell, sendo Sergio Pérez o único piloto do top 4 de construtores que não subiu ao pódio no degrau mais alto.

Para Zak Brown, CEO da McLaren, a nova temporada deve quebrar novamente o recorde, com oito vitoriosos.

"Isso não me surpreenderia, dada a competitividade".

Norris vai além: "Acredito que este ano também haverá vencedores que não sejam das quatro principais equipes, ou seja, que não sejam da McLaren, Ferrari, Mercedes ou Red Bull", diz ele.

"Isso seria bom para a F1, bom para os fãs e bom para o esporte como um todo."

Quem entra em questão?

A questão, no entanto, é qual outra equipe pode entrar na 'falange' dos grandes nomes. A última vitória de outra equipe foi em 2021, quando Esteban Ocon venceu surpreendentemente na Hungria.

No entanto, esse foi um caso isolado, favorecido por circunstâncias especiais. Em 2024, a equipe francesa ficou na parte de trás do campo por um longo tempo, embora deva ser mencionado que a Alpine teria conquistado uma vitória dupla no Brasil se não fosse por Max Verstappen.

A Racing Point (agora Aston Martin) e a AlphaTauri (agora Racing Bulls) também obtiveram algumas vitórias surpreendentes em 2020. A última vitória da Williams foi há 13 anos, e a Sauber e a Haas nunca venceram.

Considerando o equilíbrio de forças em 2024, é difícil imaginar um vencedor diferente - a diferença para a retaguarda era muito grande. A Mercedes terminou em quarto lugar com 468 pontos, com a Aston Martin atrás dela com menos de 100 pontos. E como os novos carros não representam uma revolução um ano antes da grande mudança de regras, é improvável que o equilíbrio de forças mude muito.

Piastri: "Indica uma temporada muito próxima"

No entanto, Norris está convencido da nova competitividade da F1: "A cada ano que as regras não mudam, a competição fica cada vez mais acirrada", diz ele. "Esse sempre foi o caso".

"Já estava bem apertado no final do ano passado e você podia ver que o meio-campo estava começando a se recuperar", diz o britânico. "E espero que isso aconteça ainda mais durante o inverno".

Brown tem uma opinião semelhante: "Embora as quatro primeiras equipes estivessem sempre na frente, sempre parecia haver alguém que poderia se envolver, e espero que isso aconteça novamente", diz ele. "Não me surpreenderia se mais de quatro equipes ganhassem. Portanto, estamos prestes a ter uma temporada épica de Fórmula 1."

"Tudo aponta para essa direção", concorda Oscar Piastri. "Se olharmos para o final da temporada passada, com a quantidade de vencedores de equipes diferentes, tudo indica que a temporada será muito disputada".

No final da temporada, nunca se sabia antes de uma corrida quem realmente venceria - e era alguém diferente a cada fim de semana.

"Vimos que algumas pessoas tiveram problemas com atualizações e depois realmente tentaram ultrapassar os limites", disse o australiano. "Acho que vai ser uma temporada difícil - para todos, da frente para trás".

Fim da variedade novamente em 2026?

Um novo conjunto de regulamentos será introduzido em 2026, o que pode abalar novamente o equilíbrio de forças. "É uma pena", diz Norris.

Mas Piastri adverte que mesmo regulamentos estáveis não são garantia de um campo apertado, como ele diz com relação à temporada de 2013 - o último ano antes da introdução dos motores turbo.

Embora 2012 tenha sido uma temporada variada, na qual sete pilotos diferentes venceram as sete primeiras corridas, esse não foi mais o caso no final de 2013. O ciclo regular terminou com nove vitórias consecutivas de Sebastian Vettel.

