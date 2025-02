Adrian Newey está para sair da Red Bull e iniciar seus trabalhos na Aston Martin em breve para focar no carro de 2026 da Fórmula 1. Porém, a queda de desempenho da equipe de Milton Keynes continua sendo um assunto comentado, com muitos acreditando que a saída do 'mago' da engenharia tenha afetado negativamente o time.

Embora Christian Horner e Helmut Marko tenham enfatizado em várias ocasiões que a saída de Newey não teve grande impacto sobre eles, já que vinham se preparando para esse cenário há anos e o engenheiro já desempenhava um papel menor na vida da equipe. Porém, muitos acreditam que a ausência do engenheiro que projetou tantos carros de campeonato foi sentida desde o início.

Newey, por sua vez, concedeu recentemente uma longa entrevista à Auto Motor und Sport, na qual também refletiu sobre as dificuldades da Red Bull em 2024.

"Pelo que vi, o carro de 2024, e até mesmo o carro de 23 na última parte da temporada, estava ficando mais difícil de pilotar. Não quero criticá-los, mas acho que o pessoal da Red Bull, talvez por falta de experiência, continuou a seguir na mesma direção com o desenvolvimento".

Portanto, Newey disse que a equipe de engenharia que trabalhava sem ele não estava necessariamente indo na direção certa e acrescentou que percebeu os problemas logo no início, mas como eles estavam vencendo de forma consistente na época, não deram ouvidos às suas preocupações.

Seria difícil dizer exatamente qual é a verdade, mas perguntaram a Horner, antes da abertura anual da F1 em Londres, o que ele achava das palavras de seu ex-colega.

"Não sei ao certo, não li esses comentários, mas acho que os problemas são mais profundos do que na última temporada".

Portanto, Horner não atribui necessariamente as dificuldades da equipe à inexperiência dos engenheiros, mas sim à sua abordagem para a solução de problemas.

"Se você realmente se aprofundar nos dados e em certas características, poderá ver os problemas muito antes, na verdade, já em 2023".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

"Tivemos que analisar os dados porque era a única maneira de entender quais fatores estavam contribuindo para o desempenho muito irregular do carro. Acho que a equipe trabalhou muito duro para entender e corrigir tudo isso", explicou o chefe da equipe, que também foi questionado se o RB21 havia conseguido resolver os pontos fracos do RB20.

"Eu lhe direi na próxima sexta-feira", disse Horner, referindo-se ao final do teste de pré-temporada no Bahrein. "A equipe trabalhou muito duro durante o inverno para corrigir algumas das falhas do RB20. Acho que tivemos um bom inverno, mas só descobriremos pela primeira vez na próxima semana o que conseguimos fazer com relação aos problemas. Na verdade, já havíamos feito melhorias no último terço do ano passado e veremos se conseguimos dar mais um passo adiante nas primeiras corridas desta temporada".

