Lando Norris teve a oportunidade de disputar contra Max Verstappen na temporada de 2024 da Fórmula 1 e, apesar de ter terminado em segundo, viu a McLaren ser campeã de construtores.

O piloto britânico admitiu que foi abordado por outras equipes e teve a chance de deixar a equipe de Woking, mas escolheu manter as esperanças no sucesso em seu time atual.

"Como eu já disse antes, foi um longo caminho para chegar onde estamos agora e eu realmente aproveitei cada momento", disse Norris.

"Faço parte da família McLaren porque confio na equipe há muitos anos. Houve oportunidades no início da minha carreira em que eu poderia ter começado a vencer corridas".

"Mas escolhi ter sucesso com a McLaren, a equipe que me deu minha primeira chance na F1."

O vencedor da corrida, Lando Norris, da McLaren F1 Team, comemora com seus companheiros de equipe Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Apesar dos avanços, Norris acredita que as lutas da McLaren não foram completamente apreciadas pelo público e pelos fãs, principalmente pelas quedas que o time sofreu, mesmo com as melhoras.

"Começamos essa jornada com Carlos Sainz e, nesse processo, às vezes progredimos e às vezes retrocedemos".

"Tem sido um fluxo e refluxo constante, na verdade, é como se nosso crescimento e desenvolvimento tivessem estagnado. Foi muito difícil para nós nos aproximarmos de equipes como Ferrari, Mercedes e Red Bull porque elas dominaram o esporte por muitos anos".

"No último ano e meio, não apenas superamos os problemas, mas nos tornamos uma das melhores equipes e esperamos que possamos continuar vencendo".

"As pessoas de fora do paddock não apreciaram o suficiente o que a McLaren fez e os desafios que superou".

