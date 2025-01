Enquanto a Mercedes entra em uma nova era em 2025, sem Lewis Hamilton, a equipe das 'flechas de prata' também anunciou uma nova parceria importante com a Adidas, marca de produtos esportivos alemã que estreará na Fórmula 1.

O acordo, que vigora a partir da temporada de 2025, inclui o design e o fornecimento de material para vestir todos os membros da equipe. Também será lançada uma coleção de edições limitadas para os fãs da equipe.

"Nossa parceria com a Adidas é uma verdadeira declaração de intenções ao abrirmos um novo capítulo para nossa equipe", diz o CEO da Mercedes, Toto Wolff. "A Adidas é uma marca icônica que compartilha nosso compromisso com o desempenho, mas com estilo e sofisticação".

"Este anúncio é sobre uma colaboração revolucionária que redefinirá a forma como uma equipe e seus fãs se vestem na F1".

Para a Adidas, esse novo envolvimento na F1 permitirá que ela "atinja novos clientes" por meio de uma disciplina que tem "uma enorme influência no esporte e na cultura de rua", de acordo com seu CEO, Bjørn Gulden.

"Estamos extremamente orgulhosos de trazer a marca com as três listras para a F1 como parceira oficial da equipe Mercedes-AMG Petronas, uma das mais bem-sucedidas da história", acrescentou.

"Juntos, compartilhamos a paixão por velocidade, inovação e desempenho. Apoiaremos os pilotos e a equipe para que ultrapassem os limites na pista. Fora da pista, daremos um novo visual à F1 com nossos produtos".

