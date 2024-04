Lando Norris (McLaren) revelou que apostou com seu engenheiro de corrida que terminaria 35 segundos atrás das Ferraris no GP da China de Fórmula 1. Norris terminou em segundo lugar em Xangai depois de aproveitar a entrada do safety car para fazer seu único pitstop. Com isso, ele saltou à frente de Sergio Perez e conseguiu manter seus pneus duros em boas condições, controlando a distância em relação ao mexicano.

O resultado foi uma surpresa para a McLaren em um de seus piores circuitos. Embora tenha conseguido manter um forte desempenho nos treinos, a equipe britância teve dificuldades com o desgastes dos pneus na corrida de sprint de sábado.

Norris largou na pole, mas depois de largar mal, caiu para sexto, à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri e atrás das duas Ferraris. Essas dificuldades fizeram com que ele apostasse com o engenheiro de corrida Will Joseph que ficaria até 35 segundos atrás das Ferraris .

Em vez disso, ele terminou com 10 e 20 segundos de vantagem, respectivamente, sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Fiz uma aposta sobre o quanto ficaríamos atrás das Ferraris hoje e pensei em 35 segundos e me enganei muito", disse Norris rindo. Ele ficou 13 segundos atrás do vencedor Max Verstappen e conquistou seu 15º pódio na carreira.

"Estou feliz por estar errado comigo mesmo e com minhas próprias apostas. Estou feliz por toda a equipe, eles mereceram.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posição, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3ª posição, Paul Monaghan, engenheiro-chefe da Red Bull Racing, no pódio Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Hoje deu tudo certo, não sei por quê. Eu realmente não esperava que esse tipo de corrida que tivemos hoje. Mas fiquei confortável, consegui gerenciar bastante os pneus, que foi uma tarefa muito mais fácil do que a de ontem. E eu pude simplesmente apertar o ritmo, o carro estava ótimo e confortável."

Norris disse que ficou surpreso com a relativa falta de desempenho da Ferrari na China, bem como com sua capacidade de separar as duas Red Bulls, o que lhe rendeu o prêmio de "piloto do dia" dos fãs.

"Fiquei surpreso com muitas coisas: a falta de ritmo da Ferrari hoje, nosso bom ritmo em comparação com o da Red Bull, o que foi surpreendente. Então, eu não estava esperando nada para hoje", explicou.

"Eu tinha tudo pronto para voltar para casa mais cedo e não estar no pódio, então foi uma surpresa agradável. Isso mostra que a equipe fez um bom trabalho. Estamos trabalhando duro e isso está valendo a pena", concluiu Norris.

