F1: Stroll explica "piada" após ser punido por batida em Ricciardo

Lance Stroll, da Aston Martin, explicou por que achou que sua penalidade por bater em Daniel Ricciardo no safety car no GP da China de Fórmula 1 foi "uma piada". O piloto canadense ficou incomodado que os comissários não levaram em conta o fato do pelotão se aglomerar rapidamente, sem dar muito tempo de reação para os pilotos.

Veja as palavras de Ricciardo 'detonando' Stroll após ser atingido por Lance em Xangai:

Quando a corrida foi reiniciada na volta 27, Stroll bateu na traseira de Ricciardo, fazendo o carro do australiano embicar para frente. Os danos da batida causaram o fim da prova de Ricciardo, que vinha fazendo um bom final de semana na China com o seu novo chassi.

Ricciardo foi prensado contra o piloto da McLaren, Oscar Piastri, que acabou sendo tocado pelo australiano. Os danos no carro de Piastri comprometeram o desempenho da sua corrida.

Os comissários de prova julgaram rapidamente o incidente, atribuindo a culpa totalmente a Stroll. O canadense recebeu uma punição de 10 segundos e dois pontos "na carteira", aumentando sua contagem total para sete nos últimos 12 meses.

"Determinamos que o Carro 18 deveria ter previsto o ritmo dos carros à frente, especialmente o Carro 3, e deveria ter se preparado para frear de acordo", julgaram os comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

"Se tivesse feito isso, teria evitado a colisão. Portanto, o Carro 18 foi o principal culpado pela colisão que, por fim, levou o Carro 3 a abandonar a corrida."

As ações de Stroll também foram criticadas por Ricciardo, que disse que a falta de responsabilidade do canadense fez seu sangue ferver.

Stroll disse que achava que os comissários deveriam ter levado em conta o fato de que o pelotão se aglomerou muito rapidamente, o que foi causado por seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que travou os pneus dianteiros na freada do hairpin da curva 14.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Acho que foi só pelo fato de eu ter batido no cara", disse Stroll quando perguntado pelo Motorsport.com por que ele disse, no rádio da equipe, que a penalidade era uma piada.

"Recebi uma penalidade porque o resultado final foi ter batido em Ricciardo, mas não é como se tudo estivesse normal e eu tivesse batido na traseira dele. Houve um efeito de dominó muito estranho que eu gostaria que os comissários levassem mais em consideração", disse Stroll.

"Alguém freou na frente do pelotão e todos pararam. O carro à minha frente simplesmente parou de 60 a zero. Foi um daqueles incidentes estúpidos. Estávamos fazendo uma boa corrida até ali, então é uma pena."

Stroll disse que, de outra forma, estava disposto a obter um resultado decente, já que a Aston ainda está encontrando dificuldades para competir contra McLaren, Ferrari e Mercedes .

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Estávamos em oitavo ou nono, o que é bastante normal para a situação do carro", disse Stroll. "Não estamos mal, estamos progredindo. Parece que somos um pouco mais fortes em um sábado do que em um domingo.

"Temos que continuar fazendo atualizações e tentando ser um pouco mais rápidos a cada fim de semana, mas podemos lutar."

